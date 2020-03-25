ЗАМАНА - Заира Мусалова прокомментировала поправки в Конституцию РФ

Заира Мусалова прокомментировала поправки в Конституцию РФ

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25 марта, 2020. Среда 10:16
Заира Мусалова прокомментировала поправки в Конституцию РФ

Врио руководителя Агентства по охране культурного наследия РД Заира Мусалова высказалась по поводу изменений в Конституции РФ.

Заира Мусалова прокомментировала поправки в Конституцию РФ
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 Говоря о своевременности и актуальности вносимых поправок, Мусалова  прокомментировала те изменения, которые в силу своей специфики имеют непосредственное отношение к работе агентства. «Я считаю, что расширение статьи 67 и 68 Конституции обусловлено потребностями современного мира и развитием России, ее местом в глобальном смысле и тем путем, который она прошла со времени принятия Конституции, когда распался Советский Союз.

<…> Например, поправка: «Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».

Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны, называет одним из символов государства — таким же, как флаг, гимн или столица»,

-  сказала она.

При этом Заира Мусалова отметила, что согласно данной поправке Государство становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов страны.

Мусалова также указала на ст.69 Конституции, в которой говорится: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и международными договорами РФ».

«С новыми поправками это не только гарантии государства, это защита всех народностей, их этнокультурного разнообразия, а также возможность поддерживать своих граждан за рубежом <…> »,

- пояснила врио руководителя Агентства.

В завершение Заира Мусалова отметила, что у граждан есть возможность посредством голосования обозначить свое отношение к изменениям в Конституции. «Каким бы оно ни было, призываю принять участие в голосовании, выразив свою гражданскую позицию»,

- обратилась она к жителям республики.

Отметим, что Мусалова также является победителем кадрового конкурса «Мой Дагестан»

 

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