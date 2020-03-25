Заира Мусалова прокомментировала поправки в Конституцию РФ
- Автор Мадина
- 25 марта, 2020. Среда 10:16
Врио руководителя Агентства по охране культурного наследия РД Заира Мусалова высказалась по поводу изменений в Конституции РФ.
Говоря о своевременности и актуальности вносимых поправок, Мусалова прокомментировала те изменения, которые в силу своей специфики имеют непосредственное отношение к работе агентства. «Я считаю, что расширение статьи 67 и 68 Конституции обусловлено потребностями современного мира и развитием России, ее местом в глобальном смысле и тем путем, который она прошла со времени принятия Конституции, когда распался Советский Союз.
<…> Например, поправка: «Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».
Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны, называет одним из символов государства — таким же, как флаг, гимн или столица»,
- сказала она.
При этом Заира Мусалова отметила, что согласно данной поправке Государство становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов страны.
Мусалова также указала на ст.69 Конституции, в которой говорится: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и международными договорами РФ».
«С новыми поправками это не только гарантии государства, это защита всех народностей, их этнокультурного разнообразия, а также возможность поддерживать своих граждан за рубежом <…> »,
- пояснила врио руководителя Агентства.
В завершение Заира Мусалова отметила, что у граждан есть возможность посредством голосования обозначить свое отношение к изменениям в Конституции. «Каким бы оно ни было, призываю принять участие в голосовании, выразив свою гражданскую позицию»,
- обратилась она к жителям республики.
Отметим, что Мусалова также является победителем кадрового конкурса «Мой Дагестан»
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