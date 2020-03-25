Совет старейшин Махачкалы поддержал поправки в Конституцию РФ
- Автор Мадина
- 25 марта, 2020. Среда 10:15
Накануне в столице состоялось заседание Совета старейшин при Администрации ГО «город Махачкала» по вопросу внесения изменений в Основной закон страны.
Мероприятие открыл председатель собрания Омар Бегов. В своем выступлении он отметил, что Россия находится на пороге глобальных позитивных изменений и необходимо, чтобы Конституция страны соответствовала духу времени и была направлена на дальнейшее развитие государства.
Бегов также уточнил, что планируемые изменения в Конституции России назрели и будут полезны как для улучшения деятельности госорганов, так и для страны в целом.
Далее в рамках заседания выступили члены Президиума Совета старейшин, они предложили поддержать инициативу президента РФ, направленную на социально-экономическое и общественно-политическое развитие государства.
По завершении обсуждений старейшины проголосовали за поддержку внесения поправок в Конституцию РФ.
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