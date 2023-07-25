Вопросы повышения активности молодых специалистов в здравоохранении обсудили в Дагестане

Пресс-конференция, на которой обсуждались вопросы информационной кампании по повышению активности молодых специалистов в сфере здравоохранения Дагестана, прошла в Махачкале.

Спикерами на мероприятии выступили председатель Профессионального союза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников и председатель Дагестанской региональной организации профсоюза Зумруд Бучаева.

В рамках пресс-конференции Анатолий Домников рассказал собравшимся о том, что Профсоюз работников здравоохранения России проводит 24 и 25 июля в Махачкале обучение молодых специалистов сферы здравоохранения.

Основной целевой аудиторией является молодежный профактив в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Участники пройдут двухдневный семинар-тренинг по темам: «Мотивация профсоюзного членства “Будь в теме!”» и «Продвижение профсоюзной информации в социальных сетях».

Александр Домников также отметил, что в стране на сегодняшний день динамично развивается социальное партнерство. На уровне страны соглашение заключается между тремя сторонами: Правительство РФ, профсоюз и работодатель. На уровне регионов процедура практически такая же.

Участие в профсоюзе обеспечивает гарантии социальной защищенности молодым специалистам.

О том, что делается профсоюзом для молодых врачей, готовых работать в сёлах, рассказала Зумруд Бучаева. По ее словам, она поднимала в Народном Собрании РД вопрос о выделении медработникам по земельному участку в селе, который те могли бы получить, проработав там пять и более лет. В 11 муниципалитетах Дагестана удалось это осуществить.

«За каждым молодым врачом, работающим в селе по программе “Земский доктор”, закрепляются наставники для оценки его работы. И предполагается, что после того, как эти пять лет пройдут, данный медицинский работник может пройти обучение по организации здравоохранения. У нас сегодня нет кадрового резерва сельского управленческого здравоохранения. У нас много лечебных учреждений в сельской местности, но вопрос кадров всё еще очень остро стоит», – рассказала Зумруд Бучаева.

Собравшиеся сошлись на том, что дефицит кадров является наиболее злободневной проблемой, а для ее решения необходимо увеличить заработную плату медицинским работникам.

«Ответственность за здравоохранение лежит на регионе, это четкая зональная ответственность. Более того, было принято решение о том, что разработка видов заработной платы – тоже прерогатива регионов. Каждый из них разработает собственную стратегию развития системы оплаты труда», – сказал Анатолий Домников.