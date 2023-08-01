Депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов – «…Партия «Единая Россия» контролирует ход выполнения Народной программы»

По поручению депутата Государственной Думы Гасанова Джамаладина Набиевича 28 июля, для проверки готовности новой школы в селении Апши в Буйнакский район, где находится этот населенный пункт, выехали его помощники Портнягина Ольга Ивановна и Юсупов Наби Магомедович.

С учетом того, что этот объект – «долгострой» входит в перечень объектов «Народной» программы партии «Единая Россия» и находится на особом контроле у руководителя генерального Совета партии «Единой Россия» Андрея Турчака.

От администрации Буйнакского района на объекте побывали председатель районного собрания депутатов Асельдеров Абдулкадыр, заместитель главы Буйнакского района Халимбеков Хаджимурад, глава администрации села Апши Буйнакского района Магомедов Магомедов.

Были также приглашены и приняли участие в посещении объекта заместитель министра образования и науки РД Нурмагомедов Халид, начальник проектного отдела дирекции единого государственного заказчика и застройщика Балабеков Велибек и руководитель подрядной организации ООО «Строй оригинал Гаджиев Эликбер». С итогами комиссионного обследования состояния строящейся школы в населенном пункте Апши ознакомлен Глава администрации Буйнакского района Уллубия Ханмурзаев.

«…Мы видим какое внимание уделяется скорейшему введению в строй социальных объектов в Дагестане, как со стороны высшего руководства партии «Единой России», так и со стороны Главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова. Я во время пребывания в республике в рамках «региональных» недель в течении июня и июля, лично посетил все такие объекты в своем избирательном округе. Где-то удалось помочь подключить объект к водоснабжению, где-то устранили несогласованность и недопонимание между различными структурами, где-то пришлось пробивать выделение и оформление земель под эти объекты и т.д и т.п. Некоторые проблемы не решались более десяти лет, а многие выявились по ходу строительства. И сейчас мои помощники повторно объезжают эти школы и детские садики и контролируют выполнение всех наших договоренностей с местными властями, министерствами и застройщиками.» – сказал нашему корреспонденту депутат ГД РФ Гасанов Джамаладин.