День ВДВ: когда отмечают, история и традиции праздника

Элита Вооруженных сил России, сплав мужества, бесстрашия, самоотверженности и патриотизма — Воздушно-десантные войска нашей страны известны во всем мире как надежный щит своей Родины, войска передового рубежа, способные выполнить любую, казалось бы, невыполнимую задачу.

Когда отмечают День ВДВ?

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В начале славных дел

Уже в 1931 году в СССР начали формироваться десантные части, вошедшие в 1932 году в состав Военно-воздушных сил. Став самостоятельным родом войск в 1941 году, они провели множество успешных операций. В годы Великой Отечественной войны 296 десантников были удостоены звания Героев Советского Союза.

Войска дяди Васи

Большую роль в формировании ВДВ сыграл Герой Советского Союза, генерал Василий Маргелов. Он занимал пост командующего Воздушно-десантными войсками с 1954 по 1979 год, с небольшим перерывом. При Маргелове ВДВ получили новое вооружение, боевое оснащение и внешние атрибуты — голубые береты и тельняшки. Не удивительно, что десантура с любовью расшифровывает аббревиатуру ВДВ как «войска дяди Васи».

Традиции празднования

Как уже говорилось, несмотря на то, что День ВДВ в России считается официальным праздником и входит в число памятных дней, выходным он не является. Тем не менее все считающие себя причастными к Военно-воздушным силам СССР и России в этот день выходят на улицы больших и малых городов в тельняшках и голубых беретах. ГИБДД старается не обращать внимания на проезжающие сигналящие машины, с выставленными в окнах флагами ВДВ. Одна из традиций празднования Дня ВДВ — купание в городских фонтанах, ушла в историю. С некоторых пор в этот день фонтаны в парках, скверах и на площадях не работают — закрываются на профилактику. Десантники находят выход и из этой ситуации — обливая друг друга водой из пластиковых бутылок.

Еще одной из традиций, правда не такой популярной, как водные процедуры, стало разбивание руками или головами арбузов, с последующим их поеданием. Говорят, что этот ритуал сложился в среде воинов-афганцев, а именно возвращавшихся домой дембелей.

В свой праздник десантники не только устраивают автопробеги, обливаются водой и едят арбузы. Они везут подарки воспитанникам детских домов и центров, устраивают зрелищные показательные выступления, выставки оружия и техники, мастер-классы. Лучших военнослужащих в этот день награждают государственными знаками отличия.

В память о своих погибших товарищах ветераны Воздушно-десантных войск всегда возлагают цветы к мемориалам воинам-десантникам.

День ВДВ совпадает с Днем святого пророка Илии, который считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск. Многие военнослужащие и ветераны ВДВ приходят 2 августа в православные храмы, где в честь пророка устраивают крестный ход.