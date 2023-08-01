Гюльнара Гусейнова: «Делать прививку от кори надо обязательно!»

. Скажите, пожалуйста, чем так опасна сегодня эта болезнь? — Да, в последние годы во многих странах, в том числе и казалось бы благополучной Европы эпидемиологическая ситуация по кори заметно осложнилась. К тому же корь, считавшаяся когда-то детской болезнью, все чаще поражает взрослых. В первый день сыпь появляется на лице и шее. На второй — покрывает туловище. На третий — руки и ноги. А еще кашель, конъюнктивит. Но все это через несколько дней проходит. И не в них опасность кори. А в том, что она может вызвать серьезные осложнения, вплоть до летального исхода. Особенно у детей до 5 лет. — Кто в группе риска? — Любой человек, не имеющий иммунитета к вирусу кори. Тот, кто не прошел противокоревую вакцинацию, не переболел корью. Кроме того, в группу риска входят работники медицинских учреждений, образовательных организаций, торговли, мигранты. — А источник заражения? — Только больной корью человек. Надо обязательно помнить: если в одном помещении, среди сотни человек, не болевших корью, не привитых от нее, будет хоть один больной корью, то заболеют все. И это не преувеличение, это данные и статистики и многолетнего опыта. — Где лечить больного корью? — Госпитализации, иногда срочной, подлежат дети в возрасте до 1 года, а также больные любого возраста с тяжелыми, осложненными формами кори. В остальных случаях корь лечится в домашних условиях. Больному необходимо соблюдать постельный режим в течение всего катарального периода и 2 — 3 дня после снижения температуры. Следует обратить внимание на гигиеническое содержание кожи и слизистых оболочек больного, препараты назначает лечащий врач. Больной нуждается в чистом воздухе и свете. Это способствует очищению помещения от микробов, вызывающих осложнения. — А чем опасна корь у беременной женщины? — Корь у беременных ведет к потере плода. Один ребенок из 300 получает осложнение в виде энцефалопатии. А в целом осложнения кори: слепота, энцефалит, приводящий к отеку головного мозга, менингиты, полиневриты (в основном у взрослых). А еще инфекции дыхательных путей, пневмония, тяжелая диарея, отит. Я думаю, все это более чем убедительно для того, чтобы понять, что делать прививку от кори надо обязательно!