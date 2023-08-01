Вместе с главой кабмина площадку строящегося объекта посетили вице-премьер Дагестан Муслим Телякавов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов, министр образования и науки РД Яхья Бучаев и др.

На сегодняшний день работы по строительству объекта на 1224 ученических места в микрорайоне «Ипподром» практически завершены. Школа возведена в рамках нацпроекта «Образование», на ее строительство было выделено более 1,3 млрд руб. По решению Главы Республики Дагестан, учебному заведению будет присвоено имя военнослужащего Алексея Суханова, который погиб в ходе Специальной военной операции на территории Украины.

В сопровождении представителей подрядной организации правительственная делегация и руководство города осмотрели пищеблок, актовый и спортивный залы, бассейны, футбольные площадки и подъездную дорогу к школе.

«Школа находится в высокой степени готовности. На ее территории предусмотрено два спортивных зала, пищеблок на 470 посадочных мест одновременно, полностью оборудованный концертный зал на 740 посадочных мест. Два бассейна.

То есть, на сегодняшний день школа оборудована по самым современным требованиям к учебному процессу. К 1 сентября мы готовы ввести объект в эксплуатацию», - рассказал начальник Управления специального строительства ГУСС Минобороны России Ахмед Дибиров.

Он также добавил, что за счет сил и средств Министерства обороны вблизи школы планируется открытие аллеи, где будет установлен бюст майору Алексею Суханову.

В свою очередь, Юсуп Умавов заверил, что до 25 августа завершатся работы и по строительству подъездной дороги к образовательному учреждению.

После осмотра Абдулмуслим Абдулмуслимов дал удовлетворительную оценку текущему состоянию знания, поручил увеличить количество рабочих на объекте и еще раз провести проверку функционирования всех коммуникаций: электричества, водоснабжения и водоотведения.