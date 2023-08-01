Сергей Меликов провёл совещание по актуальным для дагестанцев вопросам

Вчера, 31 июля, глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание по актуальным вопросам. В мероприятии приняли участие руководители региональных ведомств и главы муниципалитетов.

Были обсуждены в том числе организация капитального ремонта школ, реализация госпрограммы РФ «Национальная система пространственных данных», ситуация в сфере ЖКХ.

В первую очередь Сергей Меликов поблагодарил причастных к организации военно-морского парада в Каспийске.

Глава республики отметил, что корабли Каспийской флотилии, помимо праздничных мероприятий в Дагестане, участвовали и в параде, который прошёл в Санкт-Петербурге. В этот день около 100 военнослужащих были удостоены государственных наград.

«При проведении любых праздников мы должны помнить не только тех, кто участвует в парадном строю, но и тех, кто обеспечивает нам возможность проведения различного рода мероприятий. Также нельзя забывать и о семьях военнослужащих», – сказал он.

Напомним, вчера в Каспийске прошло празднование Дня военно-морского флота России. На параде были представлены ракетные, артиллерийские, пограничные корабли и гидрографические суда различных проектов. Военнослужащие показали морской бой с кораблями условного противника. Для зрителей также организовали концертную программу.

Предваряя обсуждение вопросов повестки, Сергей Меликов отреагировал на обращение матери военнослужащего, который подвергся неуставным действиям в зоне спецоперации.

Ранее в ряде информационных ресурсов было размещено обращение матери военнослужащего, обратившейся на имя руководителя Постпредства РД в Москве. Её сын был призван в зону СВО в сентябре прошлого года. По словам женщины, он сегодня нуждается во вмешательстве компетентных структур, но действенных мер не принимают.

Глава республики сообщил, что для принятия правового решения Постпредство РД направило документы в военную прокуратуру. Ситуацию Сергей Меликов взял на личный контроль, при необходимости будут приняты дополнительные меры.

«Ни одна проблема участников СВО и их семей не останется без внимания!» – подчеркнул глава региона.

Руководитель субъекта напомнил, что члены кабинета министров и сотрудники администрации главы республики перечислили премию за прошлый год на счета фондов, поддерживающих участников СВО и их семьи. Он поблагодарил всех, кто оказывает подобную помощь, в том числе перечисливших однодневный заработок для оказания поддержки подшефной территории, напомнив, что эта акция является добровольной. Глава региона подчеркнул, что в подобных ситуациях лучше всего проявляется единство народа и власти, благодаря чему многие вопросы удаётся решить эффективно.

Указанные средства, отметил Сергей Меликов, станут дополнительным источником финансирования для восстановления разрушенных школ и решения других первоочередных гуманитарных задач. Он поручил Правительству публично предоставлять подробный отчёт по их использованию.

«Мы уже купили экипировку нашей внештатной аварийной бригаде, приобретаем технику, чтобы бригады восстанавливали школы, приобретаем средства, которые не можем оперативно приобрести из бюджета, потому что если пойдём по конкурсу, то это займёт до трёх месяцев, а уже осенне-зимний период на носу», – сказал глава региона.

Сергей Меликов заявил, что оказание помощи подшефному региону никак не влияет на меры поддержки дагестанцев. Например, все заявки на возмещение ущерба, нанесённого стихией жителям Буйнакска, рассмотрены. На указанные цели выделено 10,5 млн рублей, на них закуплен шифер и другие необходимые материалы.

Далее вице-премьер Муслим Телякавов проинформировал об организации капитального ремонта школ в Дагестане. По его словам, в этом году на модернизацию дагестанских школ направят 3,6 млрд рублей. Капитально отремонтируют 141 здание 139 школ республики.

Общий процент готовности объектов по республике – более 80%. На всех объектах усилили активность выполнения работ и увеличили число работающих. По 15 зданиям школ в 8 муниципальных образованиях работы завершены либо находятся на стадии завершения. По 95 зданиям школ 31 муниципалитета процент готовности – от 70 до 97%, по 29 зданиям школ 15 муниципалитетов – от 50% до 70%. По 2 объектам в 2 муниципальных образованиях, где потребовались дополнительные работы, имеет место отставание от графика выполнения работ и процент готовности составляет менее 50%. Это средняя общеобразовательная школа №42 в Махачкале и гимназия в Карабудахкентском районе.

Комментируя ситуацию, Сергей Меликов поручил держать на контроле эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на капремонт школ. Он добавил, что по тем школам, где при проведении ремонта выявили дополнительные недостатки, необходимо скорректировать график. В приоритете – обеспечение высокого качества работ.

На школьную мебель и современное оборудование для дагестанских школ выделят 930 млн рублей. Эти поставки уже осуществлены на 70%.

На мероприятия по обеспечению безопасности и благоустройство территории школ, участвующих в программе по капремонту, предусмотрено дополнительное финансирование в размере свыше 117 млн рублей.

Для сравнения: в прошлом году на антитеррористическую защищенность и противопожарную безопасность муниципалитетами было направлено 25 млн рублей, а на благоустройство финансирование и вовсе предусмотрено не было.

Затем о реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных» в Дагестане доложил зампредседателя Правительства РД – министр по земельным и имущественным вопросам РД Заур Эминов.

Выступающий сообщил, что в ЕГРН внесены сведения о 243 границах населённых пунктов, из них только в этом году внесено 75 границ при плане 45 на первое полугодие.

«Прошу обратить внимание, что с 2016 года в ЕГРН были внесены сведения о 168 границах населенных пунктов, и только за этот год внесено 75 границ», – подчеркнул выступающий.

Среди лидеров по внесению границ населенных пунктов в ЕГРН министр назвал Докузпаринский, Сулейман-Стальский, Бабаюртовский, Каякентский, Хунзахский и Левашинский районы.

Напомним, Национальная система пространственных данных позволит объединить на одной цифровой платформе информацию о земле и недвижимости, в том числе о правах и кадастровой оценке, а также пространственных данных.

Также в Дагестане продолжается работа по подготовке документов территориального планирования. Уже утверждено более 300 генеральных планов населённых пунктов, всего поселений в регионе – свыше 700.

Генеральный план – это главный документ при планировании любого инфраструктурного объекта. Без него невозможно сделать вывод как о целесообразности строительства того или иного объекта, так и о конкретных деталях – подходит ли определённый земельный участок и нет ли каких-либо других ограничений для возведения объекта.

О проводимой в этом направлении работе Сергею Меликову доложил и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Александр Нестеров.

Он положительно оценил работу Сергокалинского, Хасавюртовского, Кизилюртовского, Кизлярского, Курахского, Сулейман-Стальского, Карабудахкентского, Дербентского районов, обеспечивших 100% подготовку генеральных планов поселений. Минстрой РД продолжает оказывать органам местного самоуправления методическую и консультационную помощь.

О целенаправленных мерах для улучшения ситуации в энергокомплексе в свою очередь доложил министр энергетики и тарифов РД Марат Шихалиев. По его словам, хотя объективные показатели свидетельствуют о снижении времени аварийно-восстановительных работ и числа веерных отключений, решение копившихся годами проблем требует больших ресурсов и времени.

Программными мероприятиями, отметил министр, необходимо охватить большее количество линий электропередач и подстанций, на которых наблюдаются частые отключения.

«Россети Северный Кавказ» разработали программу повышения надёжности электросетевого комплекса Дагестана на ближайшие годы и электроснабжения потребителей Махачкалы. Указанные программы утверждены всеми заинтересованными сторонами.

В качестве положительнго примера он привёл замену в 2022-2023 годах силовых трансформаторов на центрах питания, благодаря чему на 9 подстанциях прекращены веерные отключения для более 45 тысяч человек в Левашинском, Магарамкентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах, а также в поселках Ленинкент и Шамхал.

В ходе совещания Сергей Меликов подверг жёсткой критике администрацию Избербаша в связи с работой должностных лиц в условиях аварийного отключения воды.

«Если вы допустили ситуацию до сходов возле здания администрации, то для чего вообще нужны такие руководители? Я уже предупреждал: работать нужно для жителей города. Не они вам обязаны, а вы им. Зачем вы доводите людей до преступления? Нельзя управлять городом, если вы боитесь жителей. Нужно выходить к людям и объяснять ситуацию, рассказывать о проводимой работе», – заявил глава региона.

Среди других городских проблем он назвал незаконные застройки, незаконное выделение земельных участков, загрязнённый пляж. Сергей Меликов поручил провести проверку работы мэрии города, по итогам которой будут приняты конкретные меры.

Помимо прочего, руководитель республики призвал правоохранительные органы дать оценку виновным в пожаре на крыше многоквартирного дома в Махачкале.

Накануне в столице республики загорелась крыша пятиэтажного дома. Огонь охватил свыше 700 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 70 человек. По информации МЧС республики, причиной возгорания стало короткое замыкание, которое возникло при соприкосновении интернет-кабеля с электрическими проводами.

«Если кабели были подключены с нарушением правил, виновные должны понести наказание. Нельзя оставлять это без внимания – если бы не оперативные действия спасателей, мог сгореть целый пятиэтажный дом», – прокомментировал ситуацию на совещании по актуальным вопросам Сергей Меликов.

Сергей Меликов обратил особое внимание и на соблюдение правил безопасности при эксплуатации сжиженного природного газа. Он напомнил о произошедшей на прошлой неделе аварии, в результате которой вблизи села Уллубийаул Карабудахкентского района опрокинулся газовоз.

«Это не первый прецедент, связанный с эксплуатацией технических средств повышенной опасности. Страшный взрыв произошел в 2014 году на АЗС в Махачкале. В феврале этого года на одной из заправок вблизи многоквартирного дома произошла утечка сжиженного природного газа», – напомнил глава республики.

Он поручил ответственным службам тщательно разобраться в ситуации и принять соответствующие меры.

После этого премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов озвучил предложения по дальнейшему развитию Сергокалинского и Гунибского районов. Ранее глава кабмина посетил муниципалитеты по поручению руководителя региона.

В частности, он сообщил, что в селе Сергокала Сергокалинского района был обследован строящийся Дом культуры на 600 мест, общая готовность составляет 40%. Для завершения строительства необходимо посчитать общую сумму необходимых средств, проработать источники финансирования и в соответствии с этим определить окончательные сроки завершения строительства.

В Сергокалинской СОШ №1 отсутствует помещение пищеблока, ранее поступало обращение от местных жителей. Необходимо разработать задание на проектирование и предусмотреть средства на строительство. В муниципалитете имеется ряд проблемных участков автодорог, их необходимо обустроить.

В Гунибском районе был проведен мониторинг законности предпринимательской деятельности вблизи туристических объектов. Совместно с главой района определен участок, куда переведут коммерческие объекты. Определен срок – полтора-два месяца.

Абдулмуслим Абдулмуслимов, зампред Правительства РД Заур Эминов и глава Минтуризма Эмин Мерданов встретились и с инициативной группой по развитию Гамсутля. Туризм здесь планируется развивать в рамках правового поля. Делегация также осмотрела территорию, прилегающую к Салтинскому водопаду. Её приводят в порядок и устраняют все замечания.

На встрече с населением жители района подняли вопрос состояния памятников культурного наследия, а руководители хозяйств сообщили о проблемах с водообеспечением, в том числе по части мелиорации. Фермеры развивают животноводство в горной части. Также имеются проблемы с водоснабжением села Гуниб. Вопрос будет проработан.

Сергей Меликов поручил провести встречу со всеми задействованными в этой работе органами власти для более детального обсуждения всех перечисленных пунктов.

В завершение совещания были даны протокольные поручения.