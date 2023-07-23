Махачкалинское "Динамо" сыграло в ничью с "Арсеналом"

Сегодня, 23 июля, в рамках 2 тура Первого лиги сезона 2023-2024 г. тульский " Арсенал " принимало " Динамо " из Махачкалы. Это была вторая игра махачкалинцев под руководством нового тренера Курбана Бердыева.

Напомним, в первом туре динамовцы уступили со счетом 0:2 московскому "Торпедо".

Игра с "Арсеналом" в первом тайме была равная, второй отрезок игры прошел при доминировании динамовцев. Махачкалинцы в обоих таймах пробивались к воротам хозяев, но мяч отказывался лететь в створ ворот - то летел в перекладину, то рядом со штангой. Итог игры - нулевая ничья.

В послематчевом интервью Арсен Кагермазов отметид, что все в команде расстроены, потому что играли первым номером, но команде пока не хватает агрессии.

Впереди после двух выездных туров у «Динамо» две подряд домашние игры – сначала с «Кубанью» 30 июля, затем с «КАМАЗом» 6 августа.