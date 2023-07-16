В Левашинском районе прошло обсуждение создания Национальной системы пространственных данных

В мероприятии приняли участие представители администрации города Буйнакск, Дахадаевского и Цумадинского районов. Одной из тем, которые были подняты на семинаре, была организация работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии с федеральным законом 518-ФЗ. Это позволит установить актуальные сведения о собственниках и использовании недвижимости, что повысит эффективность работы с пространственными данными.

Также обсуждались вопросы утверждения плана-графика наполнения ЕГРН необходимыми сведениями, включая обновление информации о земельных участках, зданиях, дорогах и других объектах инфраструктуры.

Мероприятие было проведено в рамках поручения Оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учётом внешних факторов. Напомним, что Дагестан был выбран в качестве пилотного региона среди субъектов СКФО для участия в создании единой цифровой системы, содержащей данные о земле и недвижимости.

Автор Марина Рамазанова