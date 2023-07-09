В Кисловодске открылась выставка «Завещание», посвященная 100-летию Расула Гамзатова

В экспозиции представлено 20 картин из коллекции Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, сообщили в пресс-службе министерства культуры РД.

Выставка проходит в рамках национального проекта «Культура».

Мероприятие совпало со знаменательной датой для самого музея-усадьбы – в этом году отмечается 125-я годовщина со дня ухода из жизни художника Николая Ярошенко, который многое сделал для укрепления добрососедских отношений между народами на Кавказе. Этой же теме посвящена немалая часть творческого наследия дагестанского поэта Расула Гамзатова. «Не случайно эти два имени, два таланта сошлись в нашем музее в окружении потомков и многочисленных почитателей их таланта», - отметила директор музея-усадьбы Н.А.Ярошенко Наталья Шумайлова.

Салихат Гамзатова провела для гостей кураторскую экскурсию по экспозиции и рассказала, что строки, написанные ее отцом, удивительным образом перекликаются с живописными полотнами дагестанских художников, которые представлены на этой выставке. «В основу выставки положена идея поэтического завещания, написанного моим отцом. Он завещал нам любить свою Родину, мир вокруг, своих родителей, женщин - матерей, жен, сестер»,- подчеркнула дочь поэта.

Выставка продлится до 13 августа.