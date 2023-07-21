Итоги призывной кампании подвели сегодня на заседании под председательством Сергея Меликова.

По сообщению военного комиссара Дагестана Дайтбега Мустафаева, Дагестан выполнил план по весеннему призыву на 100%. Глава региона подчеркнул, что дагестанцы всегда достойно представляли республику в рядах Вооруженных Сил России.

Также Мустафаев озвучил список муниципалитетов, которые своевременно и качественно выполнили задание по весеннему призыву. Среди отличников он выделил города Хасавюрт, Махачкала, Кизляр, Избербаш, а также Хасавюртовский, Новолакский, Каякентский, Карабудахкентский, Казбековский, Гумбетовский, Тарумовский, Кайтагский, Дахадаевский и Кизлярский районы. Сергей Меликов поблагодарил руководителей отмеченных муниципалитетов за проведенную работу. Он поручил подготовить предложения для поощрения отличившихся военкомов за высокие показатели.