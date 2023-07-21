ЗАМАНА - Дагестан на 100% выполнил план по весеннему призыву

Дагестан на 100% выполнил план по весеннему призыву

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21 июля, 2023. Пятница 12:52
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 Итоги призывной кампании подвели сегодня на заседании под председательством Сергея Меликова.  

Дагестан на 100% выполнил план по весеннему призыву

 

 По сообщению военного комиссара Дагестана Дайтбега Мустафаева,  Дагестан выполнил план по весеннему призыву на 100%. Глава региона подчеркнул, что дагестанцы всегда достойно представляли республику в рядах Вооруженных Сил России.  

Также Мустафаев озвучил список муниципалитетов, которые своевременно и качественно выполнили задание по весеннему призыву. Среди отличников он выделил города Хасавюрт, Махачкала, Кизляр, Избербаш, а также Хасавюртовский, Новолакский, Каякентский, Карабудахкентский, Казбековский, Гумбетовский, Тарумовский, Кайтагский, Дахадаевский и Кизлярский районы. Сергей Меликов поблагодарил руководителей отмеченных муниципалитетов за проведенную работу. Он поручил подготовить предложения для поощрения отличившихся военкомов за высокие показатели.

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