Дагестан на 100% выполнил план по весеннему призыву
- Автор Шахри
- 21 июля, 2023. Пятница 12:52
Итоги призывной кампании подвели сегодня на заседании под председательством Сергея Меликова.
По сообщению военного комиссара Дагестана Дайтбега Мустафаева, Дагестан выполнил план по весеннему призыву на 100%. Глава региона подчеркнул, что дагестанцы всегда достойно представляли республику в рядах Вооруженных Сил России.
Также Мустафаев озвучил список муниципалитетов, которые своевременно и качественно выполнили задание по весеннему призыву. Среди отличников он выделил города Хасавюрт, Махачкала, Кизляр, Избербаш, а также Хасавюртовский, Новолакский, Каякентский, Карабудахкентский, Казбековский, Гумбетовский, Тарумовский, Кайтагский, Дахадаевский и Кизлярский районы. Сергей Меликов поблагодарил руководителей отмеченных муниципалитетов за проведенную работу. Он поручил подготовить предложения для поощрения отличившихся военкомов за высокие показатели.
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