ЗАМАНА - Система «Мой экспорт» для выхода на внешние рынки: как это работает

Система «Мой экспорт» для выхода на внешние рынки: как это работает

Автор
07 июля, 2023. Пятница 13:22
|||
Система «Мой экспорт» для выхода на внешние рынки: как это работает

Цифровая платформа «Мой экспорт» (информационная система «Одно окно»), призванная обеспечить бизнесу онлайн-доступ к государственным и другим услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт, запустит собственный платежный сервис. Рассказываем, как работает платформа, и какие еще сервисы на сегодня доступны бизнесу для выхода на внешние рынки благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Система «Мой экспорт» для выхода на внешние рынки: как это работает

«Наша цель — сделать так, чтобы экспортер мог получить все возможные услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью, в личном кабинете на платформе «Мой экспорт». Это удобно, быстро, экономит бумагу. И новый платежный сервис — еще один шаг к достижению этой цели. Ведь каждый экспортер совершает множество финансовых транзакций, и именно возможность оплатить услуги из личного кабинета на платформе вызывает большой интерес у пользователей», — заявил вице-президент по реализации проекта «Одно окно» Алексей Михайлик. Зачем нужен свой платежный сервис? По словам Михайлика, у сервиса по работе с b2b-платежами на платформе «Мой экспорт» нет аналогов, а порядок его функционирования в настоящее время устанавливается на уровне законодательства. «На платформе у компаний появится возможность выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате. Так будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса, предусматривающего платежи за товары, работы или услуги», — рассказал он. Следующий этап — подключение к платежному сервису платформы «Мой экспорт» банков-партнеров. По словам Михайлика, в сентябре 2022 года к платежному сервису начнут подключаться первые пилотные банки, а в первой половине 2023 года в соответствии с требованиями законодательства к нему должны будут подключиться большинство банков. Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/18/07/2022/62d012c09a794709aea48aad

Прочитано 38 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сетевое издание “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top