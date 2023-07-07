Система «Мой экспорт» для выхода на внешние рынки: как это работает

«Наша цель — сделать так, чтобы экспортер мог получить все возможные услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью, в личном кабинете на платформе «Мой экспорт». Это удобно, быстро, экономит бумагу. И новый платежный сервис — еще один шаг к достижению этой цели. Ведь каждый экспортер совершает множество финансовых транзакций, и именно возможность оплатить услуги из личного кабинета на платформе вызывает большой интерес у пользователей», — заявил вице-президент по реализации проекта «Одно окно» Алексей Михайлик. Зачем нужен свой платежный сервис? По словам Михайлика, у сервиса по работе с b2b-платежами на платформе «Мой экспорт» нет аналогов, а порядок его функционирования в настоящее время устанавливается на уровне законодательства. «На платформе у компаний появится возможность выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате. Так будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса, предусматривающего платежи за товары, работы или услуги», — рассказал он. Следующий этап — подключение к платежному сервису платформы «Мой экспорт» банков-партнеров. По словам Михайлика, в сентябре 2022 года к платежному сервису начнут подключаться первые пилотные банки, а в первой половине 2023 года в соответствии с требованиями законодательства к нему должны будут подключиться большинство банков. Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/18/07/2022/62d012c09a794709aea48aad