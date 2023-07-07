Ответы на самые популярные вопросы по контрактной службе: условия, выплаты и льготы

С 1 января по 4 июля 2023 года в ряды Вооруженных сил принято более 185 тысяч человек. Заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту города Краснодара Александр Павлов в беседе с корреспондентом «Краснодарских известий» ответил на важные вопросы о службе по контракту. Отмеченные им пункты относятся к контрактникам со всех регионов России. 1. Каковы критерии отбора на военную службу по контракту? Должен ли кандидат обладать определенными навыками, знать военное дело? Контракт на военную службу заключается с мужчинами от 18 до 60 лет. Но в исключительных случаях по наиболее востребованным военно-учетным специальностям по ходатайству командиров воинских частей — до 65 лет. Конечно, желательно, чтобы кандидат ранее проходил военную службу в Вооруженных силах РФ, а если не служил, то в воинской части пройдет военную подготовку. 2. А женщин берут? Да. На остродефицитные воинские должности, как правило, из сферы медицины.

3. На какой срок заключается контракт? На 1, 2 или 3 года по желанию кандидата. 4. В чем различия военнослужащих по контракту и мобилизованных, находящихся в зоне СВО? Военнослужащий контрактной службы сам добровольно заключил контракт с ВС РФ. Мобилизованный гражданин был призван по мобилизации. Но в зоне СВО у них нет различий, все они военнослужащие на равных условиях.

5. Может ли военнослужащий по призыву заключить контракт с ВС РФ? Да. Причем это можно сделать как в той воинской части, где он служит, так и в другой части. 6. Обязан ли человек, который намерен заключить военный контракт, пройти военную службу по призыву? Нет. Он вправе выбирать: или пойти служить по призыву на один год, или заключить контракт на два или три года. 7. Как отбирают кандидатов на службу по контракту? Процедура отбора проходит в один день. Кандидаты после прохождения военно-врачебной комиссии прибывают в пункт отбора, с ними проводится социально-психологическое изучение. В это же время оформляют личные дела кандидатов, и издается приказ об их назначении. На следующий день кандидаты прибывают для получения личных дел и воинских перевозочных документов, которые им обеспечивают бесплатный проезд до воинской части, и убывают туда. 8. Кандидаты сами выбирают место службы? Какие воинские части выбирают чаще всего? Да, сами. Кандидат может прийти к нам с отношением от командира воинской части, куда он хочет пойти служить. Если без отношения, тогда мы ему предлагаем воинские части, где наиболее востребованы военнослужащие по контракту либо по его военной специальности. Чаще всего выбирают именные подразделения Краснодарского края и вновь формируемые воинские части.

9. Много ли сегодня человек хотят в зону СВО? В основном и идут в воинские части, которые участвуют в спецоперации.

10. А иностранцы могут заключить контракт о военной службе с ВС РФ? Если да, то на каких условиях? Могут. Условия такие: возраст от 18 до 50 лет, должен пройти военно-врачебную комиссию, социально-психологическое изучение и представить все необходимые документы. Сразу после подписания контракта с ВС РФ иностранный гражданин приобретает российское гражданство. 11. Какие военные специальности наиболее востребованы? Водители на колесную технику, механики-водители на гусеничную технику, наводчики в артиллерийские и танковые подразделения, специалисты по связи, медики.

12. Какую зарплату получают военнослужащие по контракту и отличается ли ее размер в зависимости от места службы? Контрактники, служащие в ВС РФ, получают от 35 тысяч рублей в месяц. Те, чьи воинские части находятся за границей, — от 45 тысяч рублей. Военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО, получают от 204 до 246 тысяч рублей. Плюс дополнительные денежные выплаты: — за уничтожение техники — от 50 до 500 тысяч рублей; — 8 тысяч рублей за каждые сутки активных наступательных действий; — 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения и т. д. Кроме того, при заключении контракта на 1 год и более военнослужащему выплачивается единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей. 13. Какие у контрактников есть социальные гарантии? Их много. Им предоставляется служебное жилое помещение на период военной службы или выплата денежной компенсации за найм жилья. Причем, если глава семьи служит в зоне спецоперации и за пределами России, его семья может продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту его службы. Сохраняется и компенсация за аренду жилья. И ее размер не зависит от воинского звания, должности и выслуги лет. — Можно получить собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему? — У контрактников есть право на страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета. К примеру, предоставляется единовременная выплата при ранении — 3 млн рублей, единовременное пособие при увольнении в связи с признанием негодным к военной службе вследствие военной травмы — более 3,1 млн рублей, единовременная страховая выплата при легком ранении — около 78 тыс. рублей. — Медицинское обслуживание и бесплатное обеспечение лекарствами. — Военнослужащий может поступить на бюджетные места в гражданские учебные заведения и имеет преимущественное право зачисления в вуз. — Отсрочка от выплат по кредиту. — Социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья). — Право выхода на пенсию после выслуги 20 лет и др. У ветеранов боевых действий есть дополнительные льготы: льготное обеспечение жильем, компенсация расходов в размере 50% на оплату жилых помещений; внеконкурсное поступление в вузы, увеличенная пенсия и т. д. 14. Семьи контрактников как поддерживают? У них тоже есть право на отсрочку от выплат по кредиту. Для детей контрактников предусмотрены бюджетные места для обучения в вузах и бесплатный отдых в летних оздоровительных лагерях. Если военнослужащий погиб – предусмотрены единовременные выплаты, пенсия по потере кормильца в размере 50% от денежного довольствования военнослужащего, возмещают 60% ежемесячных расходов на оплату коммунальных платежей. Еще предусмотрено погашение кредитов, оформленных погибшими военнослужащими и их супругами. 15. Во время военной службы контрактники ходят в отпуск? Конечно. Военнослужащему по контракту ежегодно предоставляется основной отпуск от 30 до 45 суток. У ветеранов боевых действий есть дополнительные 15 суток к отпуску. Тем, кто принимает участие в СВО, предоставляется отпуск не реже одного раза в полгода на 2 недели. 16. Как подать заявление на военную службу по контракту? Куда обращаться? Заявление можно написать в военном комиссариате, где состоите на учете, в пункте отбора на военную службу по контракту и на сайте госуслуг. 17. Если подал заявление через Госуслуги — придет уведомление в личный кабинет или кандидату позвонят и пригласят? Ему позвонит инструктор пункта отбора и объяснит дальнейшие его действия. 18. Какие документы нужно предоставить? Автобиографию, анкету, паспорт, свидетельство о браке и рождении детей (при наличии) – это минимальный список. 19. Заключить контракт о прохождении военной службы можно в любом регионе России или там, где прописан? В любом регионе. Даже если нет временной регистрации, обращайтесь в военные комиссариаты по месту вашего пребывания. 20. Есть ли единый номер телефона, по которому можно получить ответы на все возникающие вопросы относительно службы по контракту? С такими вопросами вы можете позвонить в районные военные комиссариаты. Источник: https://mirmol.ru/novosti/otvety-na-samye-populjarnye-voprosy-po-kontraktnoj-sluzhbe-uslovija-vyplaty-i-lgoty/