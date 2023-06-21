Стартовал Всероссийский творческий конкурс для журналистов «Дорожный навигатор»

Информационный центр по автомобильным дорогам Федерального дорожного агентства объявляет о проведении ежегодного всероссийского конкурса для журналистов «Дорожный навигатор» на лучшее освещение в средствах массовой информации, социальных медиа и блогосфере тем развития дорожной инфраструктуры в России.

Как сообщает ФКУ УПРДОР Кавказ, творческий всероссийский конкурс проводится с 2019 года. «Дорожный навигатор» позволяет участникам продемонстрировать свои таланты и знания в дорожной тематике, а также способствует широкому информированию пользователей дорог о развитии транспортных артерий для повышения удобства населения при передвижениях на автомобиле и выборе маршрута.

К участию в пятом, юбилейном конкурсе традиционно будут приниматься текстовые материалы различных жанров, в том числе циклы публикаций, информационные подборки, а также фотоматериалы, радио- и телесюжеты, лонгриды и видеоролики, размещенные в информационных лентах СМИ, на ресурсах ВКонтакте или Rutube, которые были опубликованы не ранее 1 января и не позднее 1 сентября 2023 года.

Заявки рассматриваются как от журналистов федеральных и региональных СМИ, редакций, так и от сотрудников дорожных организаций, которые ведут профильные аккаунты в соцсетях или размещают тематические видеоролики на ресурсах ВКонтакте или Rutube, посвященные дорогам нашей страны.

Номинации конкурса «Дорожный навигатор»: «Энергия дорог» – лучшая статья, посвященная развитию дорожной сети; «Безопасный путь» – лучший телесюжет или лучшая телепрограмма на тему повышения уровня безопасности на дорогах; «Дорожное дело» – лучший радиоматериал или лучшая радиопрограмма на тему развития транспортных артерий России; «Дорожная эволюция» – лучший фоторепортаж, посвященный технологиям в сфере дорожного хозяйства, процессу улучшения и развития дорожной инфраструктуры; «Время дорог» – самый креативный пост в социальной сети в дорожной сфере; «Все путем» – лучший лонгрид, посвященный вопросам развития дорожной сети, истории создания дорог, профессиям и людям отрасли; «Дороги для людей» – лучший информационный интернет-проект/портал в дорожной сфере; «Удачной дороги» – лучший видеоролик на ресурсах ВКонтакте или Rutube о дорогах РФ.

Анкеты участников конкурса принимаются до 1 сентября 2023 года (включительно) по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . В анкете необходимо указать Ф.И.О. автора, псевдоним (если таковой имеется), наименование СМИ, номинацию конкурса, электронный адрес, контактные телефоны. Коллективные заявки (соавторов, телегрупп и т.д.) должны содержать сведения обо всех авторах. Заявки от редакций, организаций должны содержать наименование СМИ или организации.

Вручение наград и дипломов победителям конкурса пройдет на площадке одного из отраслевых мероприятий Росавтодора в октябре 2023 года.