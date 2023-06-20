В ходе нее обсуждался вопрос создания племенных репродукторов по разведению мясных пород овец в целях повышения рентабельности овцеводства в Дагестане.

Встреча проходила с участием министра сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбия Аджекова и ректора ДагГАУ Зайдина Джамбулатова.

Приступая к обсуждению заданной темы, вице-премьер напомним, что по итогам XXIII Российской выставки племенных овец и коз Председателем Правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым было дано поручение Минсельхозпроду РД совместно с ДагГАУ, предпринять меры по улучшению товарных качеств овцепоголовья.

Андрей Журавлев представил проект, который решает поставленные задачи и отметил, что увеличение мясной продуктивности овец в максимально сжатые сроки легко достигается за счет технологий эмбриотрансфера.

Вместе с тем, он представил модель разрабатываемой Программы, в рамках которой предусматривается установление мер государственной поддержки для реализации проекта. В ближайшее время она будет презентована премьеру республики.

Также на встрече было озвучено, что в целях оперативного решения подготовки Программы «Создание племенных репродукторов по разведению мясных пород овец с целью повышения рентабельности овцеводства в Республике Дагестан на период 2024-2029 гг.» согласовывается визит лучших ученых РФ по данной компетенции в 3-й декаде июня.