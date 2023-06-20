На месте гостей встретил глава Ахвахского района Магомед Муртазалиев и инициатор проекта, известный выходец с района Омар Муртузалиев.

В ходе осмотра территории, глава района рассказал, что МИП по строительству швейного цеха реализуется по инициативе ООО «Пронт» с 2022 года. Согласно проектно-сметной документации, предусмотрено строительство 2-х этажного здания швейного цеха, общей площадью 1418 м2.

Объем инвестиций составляет 209 млн рублей. Работы по строительству объекта выполняет ООО «ТИМ».

Проект получил господдержку- для реализации инвестиционного проекта ООО «Пронт» предоставлен в аренду сроком на 49 лет земельный участок площадью 5000 м2. К земельному участку подведены коммуникации, имеется подъездной путь и возможность подключения к канализации.

Строительные работы будут завершены к концу 2023 года, ввести в работу цех планируют в 2024 году. После ввода в эксплуатацию планируется создание 60 рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период с 2023-2024 гг. составят не менее 45 млн рублей.

Предполагается, что на фабрике будет отшиваться постельное белье из натуральных тканей, фасонная одежда по индивидуальным заказам, шторы, фирменные скатерти, постельное белье, салфетки, полотенца, униформа для персонала и т.д.

«Проектом швейного производства полного цикла рассматривается работа на местном рынке с преимущественной ориентацией на клиента, принадлежащего к среднему классу, а также работа с заказами коммерческих фирм, таких как рестораны, гостиницы, базы отдыха, работа с государственными и муниципальными учреждениями», - рассказал Муртазалиев.

Он также добавил, что реализация проекта позволит уменьшить отток населения в города, что повлияет на социально-экономическое развитие района и улучшение жизни населения Ахвахского района.