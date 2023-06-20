Сергей Мeликов провел совещание по актуальным вопросам

На повестке – устранение последствий ливня с градом в ряде муниципалитетов Дагестана, ход реализации программы социальной газификации и развитие инвестиционной деятельности в регионе. Также подведены итоги поездки дагестанской делегации в Запорожскую область.

О работе по оценке ущерба, нанесенного стихией, Сергею Меликову доложил глава регионального МЧС Нариман Казимагамедов.

По данным министра, на сегодняшний день принято 2000 заявлений от граждан, обработано свыше 1200 звонков по телефону «горячей линии», обследовано 750 домовладений и составлены акты по 33 многоквартирным домам.

По словам Наримана Казимагамедова, объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Работа в данном направлении продолжается, для повышения её оперативности число межведомственных групп увеличено до 25.

Для оказания методической помощи в подготовке документов, обосновывающих причиненный ущерб, в Буйнакске приступила к работе оперативная группа ГУ МЧС России по РД.

Сергей Меликов поблагодарил сотрудников спасательных служб за проводимую работу.

Отдельное внимание в связи с ЧС – энергоснабжению муниципалитетов. Основные отключения электричества из-за непогоды в Дагестане, заявил первый вице-премьер региона Манвел Мажонц, отработаны. В районы с проявлениями стихии доставлено дополнительное оборудование.

«На пике разгула стихии без света остались около 38 тысяч человек в 90 населенных пунктах. Сейчас без электроснабжения остаются порядка 2 тысяч жителей в 7-8 населенных пунктах. В целом, исходя из характера стихийных проявлений, отключения относительно не массовые. Мероприятия запланированы, «Россети» работают», – рассказал докладчик.

Помимо прочего, Сергей Меликов поручил оказать юридическую помощь жителям пострадавших от града муниципалитетов для оформления компенсации за ущерб.

Предварительный анализ показал, что часть повреждённых домов была не зарегистрирована, что лишает их владельцев законного права претендовать на выплаты.

Учитывая, что в таких домах живут семьи с детьми, инвалиды, глава Дагестана поручил рассматривать каждый случай индивидуально, а Минимущества РД поручено использовать механизм упрощенного порядка выявления правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства и регистрации на них права собственности.

«Нужно немедленно дать возможность семьям из пострадавших муниципалитетов оформить домовладения в упрощённом формате там, где это возможно», – подчеркнул Сергей Меликов.

Как отметил вице-премьер республики - руководитель Минимущества Заур Эминов, на местах будут работать специалисты ведомства, которые окажут всю необходимую помощь жителям.

Напомним, в минувшие выходные в Дагестане, преимущественно в горных и предгорных районах, прошли ливневые дожди с градом. В некоторых муниципалитетах повреждены дома и дороги. В зону чрезвычайной ситуации попали в том числе населенные пункты Буйнакска, Гунибского и Левашинского районов.

Первый заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства РД Махач Омаров, докладывая о выезде в Запорожскую область, подробно описал ситуацию в новом регионе страны. Представители дагестанской делегации изучили ситуацию на месте и провели рабочую встречу с руководством Михайловского района, над которым Дагестан взял шефство.

В результате обстрелов ряд социальных объектов, в том числе школ, разрушены: «Один из обстрелов привел к жертвам среди детей. Разрушения есть и в детском центре, на водонасосной станции, которые расположены вблизи. Также пострадало профучилище. В результате артобстрела в здании Любимовской врачебной амбулатории выбиты все окна», – рассказал Махач Омаров.

По словам выступавшего, требуется помощь в постройке объекта здравоохранения. Остро стоит вопрос нехватки медицинских и педагогических кадров.

«Мы знаем, что проблем там сейчас много, и будем поддерживать жителей нового региона. Попрошу комиссию, работавшую там, до 1 июля подготовить конкретные предложения по оказанию помощи, определиться с приоритетными задачами. Важно обратить внимание на кадровое обеспечение школ, подобрать учителей, прежде всего, для начальных классов. Условия будут созданы», – отметил Сергей Меликов. Отметим, что в настоящее время в школах нового региона уже работает 14 учителей из Дагестана.

В рамках рабочей поездки на подшефную территорию жителям населенного пункта доставлена гуманитарная помощь.

Напомним, 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Республикой Дагестан и Запорожской областью. Руководитель республики Сергей Меликов и врио губернатора области Евгений Балицкий договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

О ходе реализации программы социальной газификации в регионе проинформировал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ризван Мурадов.

По состоянию на 16 июня, в работу принято 5 368 заявок на догазификацию, заключено 4 644 договора на технологическое присоединение, 2 673 договора на техприсоединение до границ земельного участка уже исполнено, в том числе с пуском газа – 1081.

При этом общее количество домовладений, подлежащих догазификации согласно корректировке пообъектного плана-графика, будет увеличено.

Кроме того, по словам Ризвана Мурадова, с 1 марта текущего года в программу включены детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, расположенные в газифицированных населенных пунктах.

На сегодняшний день составлен реестр из 7 объектов здравоохранения и 36 образовательных учреждений, догазификация 6 из которых запланирована на текущий год.

Вместе с тем на данный момент проблемным остается вопрос подготовки социальных объектов к приему газа. Главам муниципальных районов рекомендовано обратить на это особое внимание и обеспечить разработку схем расположения объектов газоснабжения для населенных пунктов.

«Мы должны отчитываться не числом заключенных контрактов, договоров и поданных заявок, а количеством реально подключенных к газу потребителей. Сколько средств мы освоили и сколько в результате дагестанцев получили газ в результате этого – вот, что важно. Нам надо постараться газифицировать в этом году максимально возможное число домовладений», – прокомментировал глава Дагестана.

Отметим, программа социальной газификации позволяет бесплатно догазифицировать домовладения потребителей природного газа до границ земельного участка, а для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация затрат в размере до 100 тыс. рублей для установки внутридомового газового оборудования и проведения газопровода внутри земельного участка.

О развитии инвестиционной деятельности в Дагестане проинформировали руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям республики Гусейн Гусейнов и министр промышленности и торговли РД Низам Халилов.

Сегодня в республиканском инвестиционном портфеле 48 проектов, общий объем предусмотренных инвестиций – более 380 млрд рублей. Реализация данных проектов предполагает создание свыше 19 тыс. рабочих мест, из которых уже создано более 1,5 тыс.

Гусейн Гусейнов остановился на реализации проектов и создании индустриальных парков в сфере промышленности как базовой и самой бюджетообразующей отрасли.

Всего в сфере промышленности республики реализуется 15 проектов с общим объемом финансирования – свыше 16 млрд рублей, из которых уже освоено 4,3 млрд, а также создано 768 рабочих мест из 2690 запланированных. Всем им оказывается государственная поддержка.

Так, например, Каспийский завод стекловолокна, Капитал Инвест-Пром и Трубопласт, являясь резидентами ТОСЭР «Каспийск» и «ДагОгни», получают налоговые преференции и льготы. А проекту ООО «Капитал Инвест–Пром» по созданию индустриального строительного комплекса «Каспийск» предоставлен статус приоритетного, что предполагает льготы по налогу на прибыль и имущественному налогу.

Помимо прочего, федеральным Фондом развития промышленности инвестиционным проектам предоставляются займы и льготное финансирование.

Одним из ключевых проектов, по словам Гусейна Гусейнова, в сфере машиностроения является проект Концерна КЭМЗ по созданию высокотехнологичного производства многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета МАИ-411 «Альфа-КМ». При полной загрузке мощностей предприятие планирует производить до 20 самолетов в год.

Сборка первого опытного образца самолета завершена. В ближайшее время планируется завершить сборку еще 2-х опытных образцов.

Минпромторг России, рассказал руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям республики, планирует включить самолет «Альфа-КМ» в оптимальный типовой ряд воздушных судов для местных и региональных авиаперевозок.

В стекольной промышленности отмечен проект, реализуемый ООО «Дагестан Стекло Тара», по модернизации и расширению цеха для производства стеклотары, отвечающей евро-стандартам.

В сфере легкой промышленности активно реализуется проект по созданию обувной фабрики ООО «ДОФ », входящей в стратегический прорывной проект «Город обувщиков». Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции до 500 тыс. пар обуви в год. Также на базе данной фабрики планируется открыть учебно-производственный центр.

Обсудили на совещании и тему создания индустриальных парков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой. В республике их уже 7, в том числе 3 государственных и 4 частных. Среди них – «Тюбе» и «Уйташ».

Всего на площадках индустриальных парков региона размещено 38 резидентов, создано 1346 рабочих мест.

По итогам 2022 года инвестиции резидентов в основной капитал составили более 702 млн руб., объем производства резидентов – более 7 млрд рублей. За первый квартал 2023 года налоговые отчисления составили 265 млн руб.

В свою очередь Низам Халилов добавил, что в 2023 году предполагается реализация 7 инвестиционных проектов на общую сумму более 1,1 млрд рублей. Это позволит создать в республике 627 новых рабочих мест, из которых на 1 июня 2023 года уже создано 453.

«Сегодня мы понимаем, что инвестиционная привлекательность Дагестана высока, и в этой связи корректируем инвестиционную деятельность. Нам нужно менять механизмы реализации инвестиций в Дагестане и в том числе – предоставления земельных участков на индустриальных парках. Процедура согласования потенциальных резидентов, оценка их эффективности должна проводиться до заключения с ними договоров аренды», – подчеркнул Сергей Меликов.