ЗАМАНА - Дагестан заключил соглашение о сотрудничестве со СберЛизингом на ПМЭФ-2023

Дагестан заключил соглашение о сотрудничестве со СберЛизингом на ПМЭФ-2023

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15 июня, 2023. Четверг 13:40
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Дагестан заключил соглашение о сотрудничестве со СберЛизингом на ПМЭФ-2023

В формате XXVI Петербургского международного экономического форума первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев и министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов провели встречу с представителями СберЛизинга – дочерней лизинговой компанией Сбербанка.

Дагестан заключил соглашение о сотрудничестве со СберЛизингом на ПМЭФ-2023

Представители дагестанского правительства рассмотрели предложения компании, касающиеся обновления городского транспорта в регионе с помощью услуг финансового лизинга и подписали соглашение о сотрудничестве.

По словам Руслана Алиева, компания предлагает три подхода к подписанию соглашения с Дагестаном, включающие в себя модернизацию общественного транспорта в рамках агломерации «Махачкала – Каспийск», модернизацию малогабаритной сельскохозяйственной техники и цифровизацию всей медицины Дагестана. Первый подход предполагает модернизацию общественного транспорта в рамках агломерации «Махачкала – Каспийск». СберЛизинг предлагает оборудовать общественный транспорт новейшими технологиями и разработками в области автомобильной промышленности, что позволит значительно улучшить транспортную доступность и комфорт для жителей региона. Второй подход к развитию экономики Дагестана предполагает модернизацию малогабаритной сельскохозяйственной техники. СберЛизинг предлагает обеспечить финансирование для покупки новых тракторов, комбайнов и другой техники, оснащенной новыми технологиями, что сделает сельское хозяйство более эффективным и экологичным.

«У нас почти 72% всей техники ЛПХ и КПХ изношены и сегодня ни один предприниматель в области АПК не имеет такой финансовой возможности приобрести все оборудование сразу. В связи с этим мы договорились проработать вопрос о компенсации первых платежей лизинга», – пояснил Руслан Алиев. Третий подход предполагает цифровизацию всей медицины Дагестана. СберЛизинг предлагает обеспечить финансирование для внедрения новых систем учета и контроля медицинских услуг, внедрения электронных медицинских карт и других инновационных технологий, что сделает медицинскую помощь более доступной и удобной для жителей Дагестана.

«Это представляет собой устройство в виде удобного для переноски чемодана с дисплеем, искусственным интеллектом, который помогает с распознаванием данных и выявлением различных заболеваний, а благодаря наличию дополнительного диагностического оборудования можно комплексно проанализировать состояние пациента на выезде в удаленные районы, мгновенно получая результат и список возможных предварительных диагнозов. Также при помощи “чудо-чемоданчика” житель любого отдаленного села в Дагестане сможет получить консультацию опытного врача», – рассказал первый заместитель Председателя Правительства РД.

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