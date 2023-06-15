ЗАМАНА - Глава РД и председатель Юго-Западного банка Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве

Глава РД и председатель Юго-Западного банка Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве

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15 июня, 2023. Четверг 13:10
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Глава РД и председатель Юго-Западного банка Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Дагестана Сергей Меликов и председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Анатолий Песенников подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Администрации Главы РД.

Глава РД и председатель Юго-Западного банка Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве

«Соглашение предусматривает очень важные для Дагестана вопросы. Цифровизация всех отраслей экономики – одна из приоритетных задач для нашего региона. Особенно это актуально для социальной сферы: новые технологии и использование искусственного интеллекта делают здравоохранение республики более эффективным, а услуги в этой сфере более доступными и удобными для дагестанцев», – заявил Сергей Меликов.

В рамках сотрудничества планируются совместная разработка и создание цифровых медицинских сервисов с использованием дистанционных технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта, а также внедрение и развитие новых цифровых решений, направленных на повышение эффективности управления проектами в транспортной и социальной сферах.

«Инновационные решения Сбера и компаний-партнеров способствуют цифровой трансформации регионов страны, повышают уровень и качество предоставления медицинских услуг, позволяют ориентироваться на запросы конкретного человека, помогают успешно решать различные задачи. 

Приветствуем заключение данного соглашения и приложим максимум усилий для его воплощения в жизнь», – отметил Анатолий Песенников.

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