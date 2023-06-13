Глава РД Сергей Меликов провел совещание по строительству и капремонту объектов в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание по актуальным вопросам с руководителями органов власти. Были обсуждены мероприятия по строительству и капитальному ремонту объектов, в том числе по линии здравоохранения и образования, сообщается в официальном telegram-канале Администрации Главы РД.

В ходе совещания руководитель Минстроя РД Артур Сулейманов сообщил, что в рамках республиканских и федеральных программ в 2023 году финансируется строительство и проектирование 93 объектов социальной инфраструктуры в республике.

Из их числа – 62 объекта образования, а именно 54 школы на 22 778 ученических мест и 8 детских садов 1 371 место. В этом году плановый ввод в эксплуатацию установлен по 48 объектам образования.

Помимо этого, предусмотрено строительство 6 объектов здравоохранения, на четырех из них уже ведутся строительно-монтажные работы. Среди них – родильный дом в Кизилюрте, больницы в селе Кумух Лакского района и в городе Избербаше, корпус МРТ Республиканского онкологического диспансера.

В свою очередь министр здравоохранения РД Татьяна Беляева рассказала, что в республике возводятся объекты здравоохранения на основе модульных конструкций. В 2023 году предусмотрен монтаж 27 таких быстровозводимых конструкций. В их составе – одна поликлиника, пять амбулаторий, одна участковая больница и 20 ФАПов.

Министр сообщила, что на сегодняшний день уже проработаны вопросы с земельными участками, заключены контракты с подрядчиками. На одном объекте, в селе Гюхраг Табасаранского района, уже завершены работы, сейчас идет процедура получения лицензии. На остальных проводится подготовка площадок и сборка конструкций, уже закуплено необходимое медицинское оборудование.

По ее словам, в республике капитально отремонтируют 74 объекта первичного звена здравоохранения. На 55 объектах уже ведутся строительно-монтажные и ремонтные работы. На сегодня готовность 35 объектов составляет до 50%, еще 15-ти объектов – от 55 до 90%. На четырех объектах работы завершены.

На остальных объектах первичного звена здравоохранения на данный момент проводят подготовительные работы, идет корректировка сметной документации с учетом предложений руководителей медицинских организаций.