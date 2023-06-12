Глава Дагестана провел рабочую встречу с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей

Были обсуждены вопросы создания логистического хаба на маршруте МТК «Север-Юг», в том числе связанные с формированием пула инвесторов и кадровой обеспеченностью. Среди тем состоявшейся беседы – развитие Махачкалинского морского торгового порта, строительство логистических центров, создание придорожной инфраструктуры.

«Реализация проекта очень важна не только с точки зрения интересов республики, но и с точки зрения общероссийских интересов. Сегодня мы с членами правления РСПП и заинтересованными компаниями сможем на месте оценить транспортно-логистические возможности региона. Мы видим динамику, в том числе деятельности региональной власти. Одна из главных задач РСПП – выстраивать социальное партнерство между властью, работодателем и работниками. При этом важна активность как региона, так и бизнеса, и федеральных структур», – отметил Александр Шохин.

Сергей Меликов со своей стороны рассказал гостю о работе, проводимой в настоящее время по стратегическому направлению МТК «Север-Юг» и в целом о развитии транспортной инфраструктуры республики. Речь шла о создании современных условий на пунктах пропуска государственной границы с Азербайджаном, приведении в надлежащее состояние федеральных трасс, без которых, по мнению главы Дагестана, невозможно выстроить транспортно-логистический коридор. Разработаны также программы развития железной дороги, международного морского порта. Особое внимание – реконструкции махачкалинского аэропорта. «Его нельзя не рассматривать как одну из линий МТК. Это самый южный аэропорт, который может стать хабом. Уже сейчас есть заинтересованные со стороны Ирана в выстраивании логистики для хранения в том числе скоропортящихся товаров. Новая полоса, которую мы строим, будет готова принимать любые виды транспортных самолетов. Для предпринимательства это станет большим посылом», – подчеркнул Сергей Меликов.

Продолжением двусторонней встречи стало расширенное заседание правления Дагестанского союза промышленников и предпринимателей, где все обозначенные вопросы были детально обсуждены с участием представителей крупного бизнеса региона и потенциальными инвесторами.