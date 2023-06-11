Сергей Меликов встретился с семьями погибших военнослужащих

В сопровождении премьер-министра республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, Секретаря Совета Безопасности РД Магомеда Баачилова и других руководителей органов власти глава региона возложил цветы к портретам военнослужащих. Их память почтили минутой молчания.

Сергей Меликов выразил соболезнования родным погибших: «Вы потеряли своих близких. Многие из нас хорошо знают, что это такое. Никакие слова и материальные блага не могут восполнить эту потерю. Но я хочу, чтобы вы поняли: мы переживаем эти потери вместе с вами. Мы всегда рядом, и готовы оказывать вам помощь на любом уровне».

Говоря о мерах государственной поддержки семьям военнослужащих, Сергей Меликов отметил, что она оказывается на федеральном и региональном уровне. При этом выплаты в том числе осуществляются из специального фонда «Защитники Отечества», который начал свою работу в республике. Именно через него будет реализовываться социальная помощь участникам СВО и их семьям по различным направлениям. Без внимания, подчеркнул глава Дагестана, не останется ни одна семья. На связи и Женское движение Единой России, которое координирует в республике Заместитель председателя комитета Народного Собрания РД Елена Ельникова. В рамках партийного проекта поддержка будет оказываться матерям, женам и вдовам военнослужащих.

О помощи, оказываемой родным и близким участников СВО в Махачкале рассказал мэр столицы Юсуп Умавов.

«Ваши сыновья, мужья, отцы и братья проявили мужество и силу духа. Мы ими гордимся! И наша лучшая благодарность – это помнить погибших и помогать их семьям. Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является нашим общим долгом и обязанностью. Уверен, что со мной согласны все главы городов и районов республики. И будьте уверены, мы сделаем все необходимое, чтобы вы чувствовали наше внимание и заботу», – заверил он.

После официальной части члены регионального правительства побеседовали с родственниками погибших. Все обращения о содействии в решении социальных проблем будут рассмотрены и взяты на контроль.