Глава РД Сергей Меликов вручил госнаграды отличившимся дагестанцам ко Дню России

Глава Дагестана Сергей Меликов вручил государственные награды отличившимся дагестанцам ко Дню России. Об этом сообщается на официальном telegram-канале Администрации Главы РД.

В числе награжденных – учителя, медработники, деятели культуры и искусства, госслужащие и другие.

«Дагестан славится не только мужеством и отвагой. Здесь живет талантливый, трудолюбивый, деятельный, гостеприимный, сплоченный народ. Его ярким воплощением являетесь вы, присутствующие сегодня здесь награждаемые», – обратился к собравшимся Сергей Меликов.

Так, в рамках церемонии председателю Правительства РД Абдулмуслиму Абдулмуслимову присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Дагестан» за значительный вклад в развитие сельского хозяйства республики, в том числе за качественную подготовку и проведение прошедшей впервые в республике Российской выставки племенных овец и коз.

«Это награда тружеников, которые сегодня находятся на летних альпийских пастбищах, наших животноводов, виноградарей Сулейман-Стальского и Дербентского районов, награда рисоводов Кизлярского района – всех, кто живет на селе и любит сельское хозяйство и Дагестан.

Сергей Алимович, огромное спасибо Вам за отношение к отрасли, которая является главным сектором экономики республики. Мы и впредь под Вашим руководством будем стараться достичь всех поставленных целей», – сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов, получая награду.

После чего Сергей Меликов отметил Благодарностью Главы РД Камилу Расулову ­– победительницу Всероссийского конкурса «Университет школьной моды – и Эльмиру Никабагомаеву, которая заняла III место в номинации «Вокал» на Международном фестивале патриотической песни «Молодые таланты Отечества».

Помимо прочего, артисту Дагестанской государственной филармонии имени Т. Мурадова Марату Тимохину было присвоено звание народного артиста РД. Глава региона Сергей Меликов назвал Тимохина «дагестанским Левитаном» и отметил, что без его голоса не проходит ни одно торжественное мероприятие в республике или за ее пределами.

Далее руководитель республики отметил наградами заслуги педагогов, среди которых – учитель Хасавюртовской школы № 3 Юлдуз Биярсланова, учитель Махачкалинской многопрофильной гимназии имени М.Г. Гамзатова Аида Абдуллаева, тренер-преподаватель из Табасаранского района Мартин Сефербеков, социальный педагог Гергинской школы Каякентского района Гульнара Нуцалханова, а также ведущий мастер-художник по кайтагской вышивке Разият Магомедова.

«Мы испытываем чувство глубокой признательности и благодарности учителям, продолжателям высокой подвижнической миссии дагестанской педагогической школы», – отметил глава региона.

В завершение глава республики Сергей Меликов вручил Почетную грамоту Республики Дагестан заместителю руководителя Администрации Главы и Правительства РД – начальнику Управления информационной политики и пресс-службы Рашиду Акавову.