ЗАМАНА - Дагестан в 3 раза перевыполнил норму по производству овощей, установленную Доктриной продовольственной безопасности России

Дагестан в 3 раза перевыполнил норму по производству овощей, установленную Доктриной продовольственной безопасности России

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09 июня, 2023. Пятница 08:06
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Дагестан в 3 раза перевыполнил норму по производству овощей, установленную Доктриной продовольственной безопасности России
Вопрос обеспечения продовольственной безопасности в Дагестане стал одной из ключевых тем в четверг, 8 июня, на заседании Правительства РД под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Дагестан в 3 раза перевыполнил норму по производству овощей, установленную Доктриной продовольственной безопасности России

Начиная обсуждение вопроса, глава кабмина напомним, что Доктрина продовольственной безопасности России была установлена Указом Президента РФ. В ней обозначены пороговые значения по ряду социально-значимых продуктов питания.

По сведениям премьера, в 2022 году Дагестан превысил показатели по выращиванию овощей (293,9 % при пороговом значении 90 %), картофелю (117,1 % при пороговом значение 95 %) и плодам без цитрусовых и винограда (75,5 % при пороговом значении 60 %).

«Благодаря мерам господдержки положительная динамика наблюдается в производстве риса, баранины и говядины. Вместе с тем, по ряду социально значимых видов продовольствия остается низкий уровень самообеспеченности. Такая ситуация наблюдается в производстве яиц, мяса птицы, рыбе и рыбопродуктам»,- констатировал Абдулмуслимов.

Также наиболее уязвимыми позициями в обеспечении продовольственной безопасности республики он назвал производство сахара, растительного масла, соли пищевой и зерна.
Об основных проблемах и вариантах их решения рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков.

По данным руководителя Минсельхозпрода РД, сельскохозяйственной деятельностью в республике занимаются более 1 тыс. организаций, 3,7 тыс. КФХ и ИП и около 444 тыс. личных подсобных хозяйств.

«Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил 186,4 млрд рублей при индексе производства 101 %. В общем объеме всей сельскохозяйственной продукции доля продукции растениеводства составляет 51,0 %, а доля продукции животноводства – 49,0 %.

В целом, в отрасли наблюдается положительная динамика показателей производства основных видов продукции. Валовой сбор овощей и бахчевых культур в 2022 году составил – 1299,0 тыс. тонн, плодов – 209,7 тыс. тонн, картофеля – 332,4 тыс. тонн. Республика занимает первое место в стране по объемам производства винограда - 268,7 тыс. тонн и второе по производству риса - 129,1 тыс. тонн.», - озвучил Аджеков.

Также министр отметил, что важнейшей и приоритетной отраслью АПК республики является животноводство.

«Анализ индекса самообеспеченности отдельных видов продуктов показал, что более 100 % наблюдается у баранины – 3,7 раза, риса – 3,5 раза, овощей – почти 3 раза, плодов – 1,5 раза и картофеля – 1,2 раза. С учетом низкого уровня обеспеченности яйцом куриным, Правительством республики поддержаны предложения о финансировании мероприятий по господдержке проектов, направленных на развитие яичного птицеводства в республике»

Что касается сахара, растительного масла, соли, отдельных видов круп, Аджеков пояснил, что по данным продуктам в Дагестане отсутствует промышленное производство и их завоз осуществляется из других регионов России.

«Можно сказать, что в Дагестане практически всем социальным группам населения обеспечена физическая и экономическая доступность социально значимого продовольствия. Вместе с тем, Минсельхозом России перед республикой ставится задача по наращиванию объемов производства сельхозпродукции с учетом природно-климатических условий и специализации производства – овощи, картофель, плоды, ягоды, виноград, рис, мясо КРС и МРС, рыба и др., а также по развитию внутреннего рынка продовольствия, поддержки региональных товаропроизводителей. Дагестан постепенно выходит на мировые рынки со своей собственной брендированной продукцией. У нас есть дагестанская баранина, кизлярский рис, капуста белокочанная и даже продукты, не входящие в перечень социально-значимых (мед, полба, урбеч) – это бренды, которые уже представлены в торговой сети ПАО «Магнит» и известны за пределами Северного Кавказа. Пока это не такие значительные объемы, но мы надеемся нарастить наши поставки», - сказал министр.

Далее он точечно обозначил все существующие проблемы в сфере АПК и озвучил предложения по их решению.

«Хочу сказать, что стимулирование создания взаимоувязанной системы производства, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции, в части обеспечения инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов и субсидирования части понесенных затрат, позволит развить материально-техническую базу АПК на инновационной основе», - заявил руководитель Минсельхозпрода РД.

По мнению Аджекова, это также позволит внести существенный вклад в обеспечении продовольственной безопасности не только Дагестана, но и России в целом.

Подводя итоги обсуждения, Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил профильным органам исполнительной власти предпринять все необходимые меры для того, чтобы Дагестан мог выйти на новый уровень продовольственного развития.

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