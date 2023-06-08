Дагестанская делегация посетила «Школу 21» в Москве

Вместе с главой Сбера представители делегации ознакомились с методикой и процессом обучения, обсудили перспективы развития проекта в регионах, а также эффективность подготовки высококвалифицированных специалистов для экономики страны. Кроме того, была организована экскурсия по зданию школы, где участники смогли ознакомиться с инфраструктурой кампуса, а также пообщались со студентами.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Современный мир стремительно меняется, и в этом контексте цифровые технологии становятся двигателем прогресса. Поэтому важно постоянно развиваться и учиться, чтобы быть на шаг впереди, а также адаптироваться к новым условиям и требованиям, которые появляются в сфере ИТ. «Школа 21» готовит мотивированных и амбициозных специалистов, создавая для них уникальную среду, которая способствует созданию ИТ-сообщества. Каждый участник погружается в эту сферу с самого начала обучения, благодаря чему сразу получает практические навыки.

Экспертиза Сбера и методология школы «равный равному» позволяет участникам с самого первого дня начать работать не на оценку, а на результат. Благодаря этому они востребованы на рынке труда и успешно реализуют себя в карьере ИТ-специалиста».

Сергей Меликов высоко оценил перспективы школы и отметил, что Дагестан сегодня заинтересован в подготовке ИТ-специалистов нового поколения в сотрудничестве со Сбером.

Сергей Меликов, глава Республики Дагестан:

«Сегодня наша республика идёт по пути цифровизации, которая с каждым годом охватывает всё больше сфер. У нас есть талантливые ребята, которым очень интересны информационные технологии. Поэтому Дагестан хочет перенимать лучшие практики и заинтересован в развитии сотрудничества со Сбером в этой части. Уверен, что развитие данного направления поможет нам усилить кадровый потенциал в цифровизации и готовить востребованных ИТ-специалистов».

«Школа 21» — это бесплатная школа программирования от Сбера, где каждый желающий старше 18 лет может получить востребованное образование. В ней можно изучать цифровые технологии совершенно различных направлений и сфер, их более 10. Здесь алгоритмы, графика, Unix, WEB, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое. Поступление не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% участников проекта это первый опыт программирования.

Главная особенность обучения — методика «равный равному». Участники работают над ИТ-проектами индивидуально или в команде — без менторов, лекций и оценок. Каждый сам выстраивает удобный для себя график, двигается по своей индивидуальной образовательной траектории и наряду с программированием развивает мягкие навыки. Обучение проводится на собственной цифровой образовательной платформе с элементами геймификации, разработанной Сбером специально для «Школы 21», и в среднем занимает от 1,5 (разработчик начального уровня — Junior) до 3 лет (разработчик среднего уровня — Middle).