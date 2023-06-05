ЗАМАНА - В Дагестане уточнят численность трудовых ресурсов

В Дагестане уточнят численность трудовых ресурсов

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05 июня, 2023. Понедельник 09:27
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В Дагестане уточнят численность трудовых ресурсов
По поручению Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова в республике проведут подробный анализ и актуализацию данных о численности трудовых ресурсов в разрезе муниципальных образований.
В Дагестане уточнят численность трудовых ресурсов

О том, как будет организована эта работа, говорили на совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Абдурахмана Махмудова.

Как прокомментировал вице-премьер, работу по уточнению численности необходимо провести в максимально сжатые сроки для дальнейшего принятия решения по рациональному использованию трудовых ресурсов в рамках подготовки к обсуждению этого вопроса на предстоящем совещании у Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Как указал Махмудов, уточненные данные позволят оценить реальную ситуацию с занятостью населения, определить в каких направлениях наблюдается нехватка профильных специалистов и так далее.

Абдурахман Махмудов дал ряд поручений органам исполнительной власти. В частности, он поручил Минпромторгу РД провести анализ количества вакансий на промышленных предприятиях, потребности в специалистах по каждому муниципалитету, Минсельхозпроду РД – провести анализ занятости населения по каждому направлению хозяйствования, а Минтруду РД – провести сплошную проверку численности учителей, врачей, предприятий и торговых организаций,  уточнить число мигрантов, а также провести анализ динамики снижения регистрированной безработицы в разрезе каждого муниципального образования.

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