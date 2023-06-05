Предваряя обсуждение темы, премьер-министр напомнил, что на сегодняшний день в Республике Дагестан 35 ГУПов. Из них действующих - 15, на стадии ликвидации - 11, банкроты - 9.

«Для эффективного использования имущества, закрепленного за этими предприятиями и повышения инвестиционной привлекательности, предполагается их преобразование в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью.

В соответствии с требованиями законодательства действующие государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые созданы до дня вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 485-ФЗ подлежат ликвидации или реорганизации до 1 января 2025 года», - сказал Абдулмуслимов и попросил представителей ответственных органов доложить, какая работа проводится по исполнению указанного положения.

С основным докладом по вопросу выступил заместитель Председателя Правительства РД – министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов. По его сведениям, 4 унитарных предприятия находятся на стадии реорганизации, в форме преобразования в общества ограниченной ответственностью. Соответственно на сегодняшний день республика выполняет полномочия собственника в отношении 35 унитарных предприятий.

«Из них 10 предприятий находятся на стадии ликвидации, 1 предприятие не осуществляет деятельность и подлежит ликвидации, 9 предприятий находятся в процессе банкротства, 15 предприятий являются действующими и осуществляют финансово-хозяйственную деятельность», - уточнил он.

В своем выступлении Эминов также озвучил количество унитарных предприятий, находящихся в ведомственном подчинении органов исполнительной власти республики. Так, у Минсельхоза РД в подчинении 5 ГУПов; Комитета по виноградарству– 16 ГУПов, Минстроя – 7 ГУПов; Минтуризма -1 ГУП; Минздрава – 2 ГУПа; Минтранса – 3 ГУПа; Комитета по лесному хозяйству РД – 1 ГУП.

«Эффективное использование имущества унитарных предприятий является одним из самых проблемных вопросов в сфере земельно-имущественных отношений республики, эти проблемы копились годами и для их решения нужен стратегический подход. По состоянию на 1 января 2023 года общая площадь земель, закрепленных за действующими предприятиями сферы сельского хозяйства, составляет около 53 тыс. га», - констатировал Заур Эминов.

По словам вице-премьера, в ходе проводимых проверок на предмет порядка использования имущества, представленного предприятиям, выявляются значительное количество нарушений. В основном они касаются порядка использования земельных участков и зданий.

«В зданиях зачастую размещаются сторонние организации и лица без оформления необходимых разрешительных документов. В отношении земельных участков нарушения имеются в основном среди унитарных предприятий сельскохозяйственного профиля, задействованных в сфере виноградарства. Такие предприятия разрабатывают различные механизмы обхода, установленного Федеральным законом запрета на сдачу земельных участков в субаренду. Основная применяемая здесь практика – заключение с населением соответствующих сельсоветов договоров подряда на проведение сельскохозяйственных работ или договоров аренды», - уточнил вице-премьер.

В качестве выхода из данной ситуации он предложил преобразовать эти предприятия в общества с ограниченной ответственностью со 100% долей Республики Дагестан в капитале, так как это позволит руководству общества сдавать земельные участки законно в субаренду.

Также было отмечено, что за прошедшие 2021-2022 годы преобразованы в общества с ограниченной ответственностью 7 предприятий, в этом году планируется преобразование еще 7, в 2024 году - 5.

«За период 2021-2022 гг. в рамках исполнения Плана приватизации Минимуществом РД оформлено право собственности Республики Дагестан на 160 объектов недвижимости (объекты капитального строительства), в 2023 году предстоит оформить на 286 объектов.

В настоящее время в собственности республики находится 8 государственных унитарных предприятий, расположенных на территории муниципального образования «Каякентский район». Данные предприятия ведут свою деятельность в сельскохозяйственной отрасли и за ними закреплено 21,5 тыс га земли», - сказал он.

Далее Эминов подробно рассказал, как проходила процедура исполнения закона о реорганизации, и с какими сложностями ведомство сталкивалось в ходе оформления имущества на 8 унитарных предприятий: ГУП «Кировский», ГУП «Каякентское, ГУП «Чкаловский», ГУП «Каспий», ГУП Башлыкетский, ГУП «Утамышский», ГУП «Усемикетский» и ГУП «Гергинский.

«Я хочу сказать, что была проведена колоссальная работа в этом направлении по каждому предприятию. Добавлю, что до сегодняшнего дня данная работа не проводилась, и мы являемся своего рода первопроходцами, сталкивающимися с различными препятствиями со стороны диструктивных сил из числа местного населения», - подчеркнул вице-премьер.

Отдельно в своем выступлении он затронул проблемные вопросы, связанные с ГУП «Дагводоканал» и ГУП «Чистая вода». Эминов заявил, что предприятия в предбанкротном состоянии и осуществляют убыточную хозяйственную деятельность на протяжении последних нескольких лет.

Следующий блок доклада Эминова был посвящен предприятиям, находящимся в стадии банкротства.

«В первую очередь хочу отметить небольшую победу этого года - это вывод с процедуры банкротства трех предприятий: ГУП «Ханум Магомедовой», Манаскентское и Кубачинский художественный комбинат. Первые два уже включаются в прогнозный план приватизации 2023 года.

Конкурсным управляющим завершена процедура банкротства в отношении ГУП «Хасавюртовское МРПО «Сельхозхимия», предприятие ликвидировано.

По ГУП «ПАТП-1» нами совместно с министром транспорта подготовлено обращение на ваше имя, Абдулмуслим Мухудинович, о выводе данного предприятия с банкротства. Просьба поддержать.

В части оставшихся 4 предприятий, отмечаю что все они предприятия сельхозпрофиля, общая площадь земельных участков составляет 7,5 тыс. га, общая кредиторская задолженность составляет 119,9 млн рублей», - рассказал он.

Упомянул он и о недавней победе в суде по вопросу удовлетворения исковых требований к ГУП «Табасаранский» о расторжении договора аренды и возврате Министерству по земельным и имущественным отношениям РД земельного участка площадью более 1350 га (1353,0400 га), расположенного в Табасаранском районе в селе Сиртыч.

«Нами был выявлен факт незаконного отчуждения конкурсным управляющим права аренды указанного земельного участка коммерческой организации. Министерством регистрация договора уступки права аренды в ЕГРН была пресечена, а сама сделка была оспорена в судебном порядке как ничтожная, с применением последствий ее недействительности. Также решением суда с предприятия взыскано более миллиона рублей задолженности по основному долгу и пеням», - озвучил Эминов.

Подводя итоги совещания, глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Минимуществу РД провести работу по погашению имеющейся у ГУПов дебиторской и кредиторской задолженности, а Минстрою республики - представить предложения по программе финансового оздоровления предприятий ГУП «Дагводоканал» и ГУП «Чистая вода» в целях недопущения банкротства.