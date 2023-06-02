Патимат Алиева: «Наша задача сделать все, чтобы дети росли крепкими и здоровыми!»

Сегодня это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка. В настоящее время по всему миру дети становятся жертвами агрессивного поведения взрослых, подвергаются разным опасностям, а также пагубному влиянию телевидения и агрессивных компьютерных игр на физическое и психическое здоровье малышей. За последние годы прослеживается тревожная динамика роста смерти детей от внешних причин: ДТП, падение с высоты, отравления, гибель на воде — особенно в летний период времени. В настоящее время также идет вспышка заболеваний кори, паротита, ротавирусной инфекцией. Не отказывайтесь от прививок! Ведь коллективный иммунитет работает, когда привито 95% населения. Это означает, что если один из не привитых где-то заразился, то остальные не заболевают. Обязанность родителей защитить своих детей от несчастных случаев, сохранить их здоровье и счастливое детство! Самое главное желание, я думаю у всех взрослых, чтобы дети росли счастливыми, здоровыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны!»,– подчеркнула Патимат Закирова.



Источник: https://mirmol.ru/novosti/patimat-alieva-nasha-zadacha-sdelat-vse-chtoby-deti-rosli-krepkimi-i-zdorovymi/