ЗАМАНА - Патимат Алиева: «Наша задача сделать все, чтобы дети росли крепкими и здоровыми!»

Патимат Алиева: «Наша задача сделать все, чтобы дети росли крепкими и здоровыми!»

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02 июня, 2023. Пятница 10:44
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Патимат Алиева: «Наша задача сделать все, чтобы дети росли крепкими и здоровыми!»

Врач-педиатр ГБУ «Детская поликлиника № 5» Патимат Алиева в День защиты детей напомнила всем о необходимости беречь здоровье подрастающего поколения.  «1 июня – Международный день защиты детей, отмечается с 1950 года, когда и был проведен 1-й международный день защиты детей.

Патимат Алиева: «Наша задача сделать все, чтобы дети росли крепкими и здоровыми!»

Сегодня это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка.  В настоящее время по всему миру дети становятся жертвами агрессивного поведения взрослых, подвергаются разным опасностям, а также  пагубному влиянию телевидения и агрессивных компьютерных игр на  физическое и психическое здоровье малышей. За последние годы прослеживается тревожная динамика роста смерти детей от внешних причин: ДТП, падение с высоты,  отравления, гибель на воде — особенно в летний период времени. В настоящее время также идет вспышка заболеваний кори, паротита, ротавирусной  инфекцией.  Не отказывайтесь от прививок! Ведь коллективный иммунитет работает, когда привито 95% населения. Это означает, что  если один из не привитых где-то заразился, то остальные не заболевают. Обязанность родителей защитить своих детей от несчастных случаев, сохранить их здоровье и счастливое детство! Самое главное желание, я думаю у всех взрослых, чтобы дети росли счастливыми, здоровыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны!»,– подчеркнула  Патимат Закирова.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/patimat-alieva-nasha-zadacha-sdelat-vse-chtoby-deti-rosli-krepkimi-i-zdorovymi/

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