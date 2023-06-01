На объекте премьера встретил главный врач ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» Владимир Брежнев.

В последние годы ситуация с радиологическим лечением больных злокачественными новообразованиями остается сложной. Около 75% от всех онкологических больных как правило нуждаются в радиологическом лечении. Однако недостаточное количество радиологических коек снижает доступность получения данной услуги.

Для решения данной проблемы в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Правительством РД приобретены и находятся в Центре 2 линейных ускорителя, ввод в эксплуатацию которых позволит проводить радиотерапевтическое лечение онкобольных республики на современном уровне.

В рамках визита Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с ходом строительства корпуса (каньона) для размещения нового оборудования.

Линейный ускоритель безопасен для пациентов и врачей и «атакует» опухоль напрямую, не повреждая здоровые клетки, позволяя нехирургическим методом устранять опухоль. С помощью нового оборудования медики смогут увеличить объем исследований рака молочной железы и головного мозга.

Подобные установки пришли на смену старым Гамма - терапевтическим установкам, которые содержали в себе природный источник гамма-излучения. Новые установки работают исключительно от электрической энергии, они ускоряют электроны, высокоэнергетическими электронами повреждаются раковые клетки.

Абдулмуслим Абдулмуслимов в целом положительно оценил ход проводимых работ, на сегодня они выполнены на 93 %. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года.

В рамках визита в медучреждение премьер-министр Дагестана также осмотрел строящийся корпус реабилитации и КТ, а также корпус МРТ.

Что касается корпуса МРТ, открытого год назад, Правительство Дагестана приобрело суперсовременный 3-тесла МРТ- аппарат для Республиканского онкологического центра в конце 2021 года.

Эксплуатировать его начали с 2022 года. Данное оборудование позволяет визуализировать малейшие изменения внутренних органов.

«Это уникальное оборудование, в стране таких очень мало. Возможности очень широкие – суммируя данные МРТ, КТ и ультразвука мы теперь подготовленнее можем идти в операционную, а значит больше шансов на положительный результат после операции, и более комфортное прохождение реабилитации», - отметил главный врач республиканского онкоцентра Владимир Брежнев.

Абдулмуслим Абдулмуслимов дал ряд поручений по итогам выезда в медучреждение, в том числе по части качества оказания медпомощи, а также благоустройства внутренней территории учреждения.