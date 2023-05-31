В Дагестане отметили День независимости Азербайджанской Республики

В мероприятии приняли участие министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, представители азербайджанской общественности, общественных и молодежных организаций республики, СМИ и многие другие.

Открыл мероприятие Энрик Муслимов, который приветствовал собравшихся от имени руководства Республики Дагестан и поздравил всех участников мероприятия с Днем независимости Азербайджанской Республики и отметил, что дружеские связи между Азербайджаном и Россией, в частности Дагестаном будут только сохраняться и укрепляться на благо наших народов и государств.

«Те отношения, которые складываются между Азербайджаном и Дагестаном, основанные на принципах добрососедства, взаимного уважения и доверия, сегодня находятся на высоте. Уверен, что они будут и дальше расширяться, и служить реальным интересам народа», - сказал Энрик Муслимов.

Также глава Миннаца подчеркнул, что особенно знаменательно и то, что в 2023 году наши республики отмечают столетие двух выдающихся людей: национального героя Азербайджанской Республики Гейдара Алиева и великого дагестанца, гражданина мира, народного поэта Расула Гамзатова.

В свою очередь, председатель Местной национально-культурной автономии азербайджанцев города Махачкалы Ракиф Азизов поздравил всех праздником и выразил слова благодарности Главе Республики Дагестан Сергею Меликову, Министерству по национальной политике и делам религий Республики Дагестан за оказываемую поддержку азербайджанцам, проживающим на территории Дагестана.

Далее в рамках празднования состоялось выступление творческих коллективов республики.

В завершение праздника участники праздничного майдана были отмечены благодарностями Миннаца РД.

Отметим, что мероприятие организовано Местной национально-культурной автономией азербайджанцев Махачкалы при поддержке Министерства по национальной политике и делам религий РД.