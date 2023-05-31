Сергей Меликов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в России

Вчера, 30 мая, глава Дагестана Сергей Меликов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в России Давлатшохом Гулмахмадзодой, который прибыл в республику с рабочим визитом.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в области торгово-экономических и социально-культурных связей.

Глава региона, приветствуя делегацию, отметил общность традиций двух республик: «Дагестан – гостеприимный край. Так же, как и Таджикистан, – это страна гор. Мы будем рады, если в эту поездку вы познакомитесь с нашей республикой, где в дружбе и добрососедстве на протяжении многих веков живут многочисленные народы».

Дагестан, по словам главы региона, сегодня активно развивает транспортную инфраструктуру, промышленность и сельское хозяйство. Регион занимает лидирующие позиции среди субъектов России по производству плодов, овощей, риса, винограда и мяса. В качестве привлекательного для таджикской стороны направления глава республики обозначил халяльное производство, которое в Дагестане имеет большой потенциал для развития.

Среди возможных направлений сотрудничества – логистика для хранения сельхозпродукции и выращивание хлопка.

«Мы заинтересованы в наращивании торгово-экономических отношений, в том числе в создании совместных предприятий с дагестанскими предпринимателями», – подчеркнул таджикский посол.

Сергей Меликов со своей стороны предложил таджикским партнерам прямые встречи по линии бизнес-сообщества региона, которые, по его мнению, позволят создать площадку для подписания важных контрактов, расширят географию поставок и позволят дагестанским предприятиям выйти на таджикский рынок.

Одной из наиболее перспективных отраслей является туризм.

Таджикская сторона пригласила минтуризм Дагестана побывать в их республике, ознакомиться с возможностями и наметить точки дальнейшего взаимодействия.

Обсуждалось взаимодействие и в области спорта.

«Таджикистан – страна, которая является постоянным участником всех международных соревнований, включая Олимпийские игры. В вашей республике есть достойные школы. Многие наши борцы получали практику в таджикских городах. Мы можем проводить совместные турниры, которые, безусловно, будут приносить всем только пользу», – отметил Сергей Меликов в беседе с послом.

Отдельно остановились на гуманитарном сотрудничестве, которое играет важную роль в деле укрепления добрососедских отношений между народами.

Предложено проведение обменных гастролей творческих коллективов, выставочных проектов в области музейной деятельности и другие гуманитарные проекты. Сергей Меликов пригласил гостей из Таджикистана поучаствовать в мероприятиях, посвященных 100-летию Расула Гамзатова.

Важным аспектом развития двусторонних связей названо научно-образовательное сотрудничество. В дагестанских вузах учится немало таджикских студентов.

«До сих пор, – заявил посол Таджикистана в России, – никаких проблем не возникало. Благодаря созданным вами уюту и хорошим возможностям для обучения со стороны студентов в посольство ни разу не поступало жалоб. Жители Таджикистана, особенно молодежь, очень уважают и любят Дагестан», – подчеркнул Давлатшоха Гулмахамдзода и поблагодарил главу региона за гостеприимство.

В планах двухдневного визита делегации из Таджикистана – посещение Торгово-промышленной палаты РД и совещание с участием представителей бизнес-сообщества республики. Также намечены встречи с ректором Дагестанского государственного университета Муртазали Рабадановым и студентами-соотечественниками, обучающимися в вузах региона.