ЗАМАНА - Сергей Меликов посетил концерт государственного ансамбля «Лезгинка»

Сергей Меликов посетил концерт государственного ансамбля «Лезгинка»

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31 мая, 2023. Среда 08:19
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Сергей Меликов посетил концерт государственного ансамбля «Лезгинка»

Вчера, 30 мая, глава Дагестана Сергей Меликов посетил сольный концерт государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».

Сергей Меликов посетил концерт государственного ансамбля «Лезгинка»

Концерт прошёл в республиканском Русском драматическом театре им. М. Горького. Перед его началом главу республики поприветствовал руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств России Джамбулат Магомедов. Мероприятие посетили вице-премьер Муслим Телякавов и министр культуры республики Зарема Бутаева.

В программу вошли лучшие номера ансамбля и дебютный танец. Первой на сцене показали традиционную приветственную лезгинку, продолжился концерт горским танцем, парной лезгинкой и хореографической композицией «Праздник в горном ауле». Всего артисты ансамбля исполнили 15 номеров: народные танцы, танцы с барабанами и кинжалами, попурри на дагестанские мелодии и другие. Завершился концерт композицией «На полях Дагестана».

Отметим, в этом году ансамбль отмечает 65-летие. За период своей деятельности коллектив побывал в 65 странах. Ансамбль является победителем 48 всемирно известных фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов.

Творческий состав насчитывает 90 артистов. Коллектив представляет культуру многонационального Дагестана на крупных российских и международных аренах. «Лезгинка» участвовала в IV Каспийском саммите глав прикаспийских государств, Олимпийский играх в Сочи, чемпионате мира по футболу-2018 года, Восточном экономическом форуме во Владивостоке и ряде других крупных мероприятий. В декабре 2017 года коллектив в составе 44 человек дал семь концертов на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Ансамбль награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», Почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ. В 2001 году ансамбль был удостоен благодарности Президента РФ «За заслуги в развитии хореографического искусства».

В этом году откроется дом танца «Лезгинка». Четырехэтажное здание вместит конференц-зал на 120 мест с эстрадой, торжественный и репетиционные залы, музыкальную комнату для оркестра, операторскую звукозапись и многое другое.

В завершение мероприятия Джамбулат Магомедов поблагодарил гостей за интерес к творчеству коллектива, а Сергея Меликова — за поддержку ансамбля.

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