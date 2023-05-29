Глава Дагестана принял участие в закладке сквера в память морякам Каспийской флотилии

Открывая мероприятие, Сергей Меликов отметил, что закладка сквера –важное событие для истории нашего региона. «Это символ памяти нашего народа, признательности, уважения и восхищения профессией военного моряка, которая в нашей стране во все времена была в почете. Как сказал великий адмирал Павел Степанович Нахимов: “У моряка нет трудного или легкого пути, есть только один – славный”. Сегодня моряки одного из старейших объединений под легендарным Андреевским флагом сражаются с неонацистским режимом на рубежах, о которых и помыслить не могли, выполняя сложные и ответственные задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации. Сотни каспийцев были отмечены государственными наградами», – сказал руководитель региона и поблагодарил семьи военнослужащих, потерявших близких в ходе СВО за мужество и терпение, умение жить вопреки ударам судьбы.

Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков рассказал, что сегодняшнее мероприятие является одним из этапов реализации проекта по увековечиванию памяти погибших военнослужащих.

«Хотелось бы, чтобы ребята, которые не смогли вернуться, всегда оставались с нами, и мы всегда их видели рядом с собой. С самых первых дней Каспийская флотилия принимает участие в спецоперации. В любых эпизодах моряки каспийской флотилии вели себя достойно, с честью, были опорой для действий сухопутных группировок на различных направлениях. Я очень горжусь за наших ребят, которые в самых тяжелых условиях выполняют задачи достойно. Те, кто не смог вернуться, навсегда останутся с нами. Благодарю всех за участие в проекте», – сказал выступающий.

Сегодня на территории будущего сквера высадили 38 деревьев. Всего в память о боевых товарищах посадят 150 деревьев. Среди них – сосны, березы, ясени, туи. Здесь также будет установлен мемориал в память о погибших военнослужащих.

«Ничто не утешит материнскую боль. Но на душе легче, когда чувствуешь сочувствие окружающих. Когда видишь, что наших ребят помнят и чтят. Мы знаем – пройдёт время, их героизм послужит примером для подрастающего поколения. Дорогие мамы, мы с вами воспитали настоящих мужчин, которыми долго будут гордиться. А жёнам спасибо за их поддержку. Именно ваша вера в тяжелую минуту помогала им на поле боя. Терпения нас всем. Этот удар судьбы мы должны выдержать достойно», – сказала мать погибшего в зоне СВО Магомеда Абдуллаева, Кумсият Нубагамаева, на церемонии закладки сквера.