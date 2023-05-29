Сергей Меликов вручил отличившимся пограничникам именные часы Главы Дагестана

«Сергей Меликов вручил памятные именные часы Главы Дагестана отличившимся на службе пограничникам. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, и добросовестную службу госнаграду получили 20 военнослужащих», – говорится в сообщении. Глава республики в своем выступлении рассказал о дагестанских пограничниках в годы Великой Отечественной войны и в период борьбы с бандформированиями. «Наиболее яркие страницы в летопись героической истории страны воины в зеленых фуражках вписали в годы Великой Отечественной войны. На всем протяжении границы от Баренцева до Черного морей ни одна из пограничных застав без приказа не отошла с занимаемых позиций. Как львы дрались и дагестанцы, принявшие на себя первый внезапный удар врага. Яркий пример – младший лейтенант, Герой Советского Союза Николай Подорожный, отважные погранцы Иван Комаров, Баймурза Баймурзаев, Абидин Алисултанов и многие другие, принявшие свой первый бой в июне 1941-го. Казалось бы, война закончилась и будет мир. Но впоследствии начались боевые действия, когда "границу охранял весь народ", где также участвовали наши ребята, отважно защищая Отчизну. Пример этому – героизм и мужество Героев России: капитана Радима Халикова, старшины Мухтара Сулейманова и старшего сержанта Абдулхалика Курбанова, отдавших свои жизни в борьбе с бандформированиями на Северном Кавказе», – приводит пресс-служба слова Меликова. В свою очередь начальник Пограничного управления ФСБ России по РД Андрей Карпенко подчеркнул, что сегодня стражи российских границ, противодействуя современным угрозам, достойно продолжают профессиональные, патриотические традиции своих предшественников. «Пограничники были и остаются символом сильного государства, надежной основой и гарантом мирной жизни. Огромная признательность родным и близким пограничников, разделяющим тяготы и лишения военной службы, выпавших на их долю. Уверен, что сотрудники пограничных органов будут и впредь успешно решать поставленные задачи, достойно обеспечивать безопасность Отечества, его национальные интересы», – сказал руководитель Погрануправления. Были вручены госнаграды особо отличившимся на службе сотрудникам. Кроме того, Карпенко поблагодарил Сергея Меликова и всё руководство республики за внимание к военнослужащим. «Нет ни одной пограничной заставы и ни одного пограничного подразделения, куда не приехали бы представители органов местного самоуправления, школьники с поздравлениями. Благодаря совместной работе с другими службами нам удалось не допустить нарушений государственной границы. Действительно, здесь действует принцип – границу охраняют все вместе! Мы едины на наших южных рубежах», – заявил Андрей Карпенко.