Сергей Меликов передал орден Мужества семье Марата Гаджибалаева

Руководитель республики передал орден Мужества супруге военнослужащего – Амине и поинтересовался, есть ли вопросы, которые требуют поддержки со стороны органов власти.

Напомним, Марат Гаджибалаев пал во время боевой атаки на территории Херсонской области. Незадолго до гибели он записал видео, пронизанное патриотизмом и верой в свое Отечество. До последнего вздоха командир оставался верным присяге и ценностям, за которые отдал жизнь.

В январе текущего года Сергей Меликов побывал в родном селе Гаджибалаева Зизик Сулейман-Стальского района, встречался с родителями. Никаких личных просьб от них не прозвучало, речь шла о проблемах села – строительстве дороги, электроснабжении. Все они уже решаются.

«Знаю от многих своих товарищей, что умелое руководство Марата уберегло многих ребят, служивших под его началом. По сей день они продолжают выполнять свой воинский долг, и, уверен, скоро вернутся домой с Победой. А мы будем заботиться о семье Марата и помогать поднимать его прекрасных детей», – заверил глава региона.