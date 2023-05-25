«Динамо» отказалось от притязаний на выход в премьер-лигу

Махачкалинское «Динамо» не стало подавать заявку на получение лицензии, необходимой для участия в премьер-лиге. Команда не будет допущена к стыковым матчам за путевку в РПЛ, даже если займет достаточно высокое для этого место, информирует сетевое издание "Молодежь Дагестана".

Клубная пресс-служба опубликовала разъяснения по этому поводу президента «Динамо» Гаджи Гаджиева.

По его словам, препятствием для клуба стала необходимость установки на домашней арене дорогостоящей системы идентификации болельщиков Fan ID (ее стоимость составляет 25–50 млн рублей, сообщили «Молодежке» в пресс-службе клуба).

«Предположим, мы заключаем договор на установку этой системы, но в итоге не проходим в РПЛ, — объяснил логику решения клубного руководства Гаджи Гаджиев. — Получается так, что деньги заплачены зря. У нас нет нескольких десятков миллионов рублей, которые мы в данной конкретной ситуации должны были бы фактически выбросить. Мне кажется, что в этой ситуации правильнее хотя бы часть этих средств направить на подготовку резерва. Мы, в частности, планируем выступление молодежной команды «Динамо» во второй лиге уже в предстоящем сезоне. Кроме того, нам нужно создать более качественные условия для нашей школы, в которой сейчас тренируются 200 мальчишек».

За два тура до окончания первенства в Первой лиге махачкалинцы занимают шестое место. Поскольку ранее в получении лицензии было отказано «Алании», дагестанской команде для участия в стыках было бы достаточно занять пятое место.

Динамовцам осталось сыграть на выезде с «Рубином» и дома с «Аланией»