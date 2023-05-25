Сергей Меликов и Сергей Задорин обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры в Дагестане

Собравшиеся обсудили перспективные направления развития в республике железнодорожной сферы.

Так, они обсудили западный маршрут международного транспортного коридора «Север – Юг» и реализацию инвестпроектов в этом направлении. Также они рассмотрели вопросы пригородных перевозок и реконструкции вокзальных комплексов в Махачкале и Дербенте.

«Мы рассматриваем развитие транспортной логистики в регионе только в комплексе. Сегодня только в Дагестане есть единая система пунктов пропуска через госграницу, объединяющая железнодорожные перевозки и автодорожный грузопоток. И мы не можем рассматривать развитие международного транспортного коридора, в рамках которого планируется открытие крупных логистических центров, без создания и модернизации железнодорожных объектов. То же касается и Махачкалинского морского торгового порта, который становится стратегическим объектом для всей страны в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг». Здесь, я считаю, при проектировании транспортной развязки к порту необходимо учитывать модернизацию подводящих железнодорожных путей. Развитие прикаспийского туристического кластера также предполагает возрастающую потребность в железнодорожных перевозках. Перед нами широкий пласт совместной работы», – подчеркнул Сергей Меликов.

На сегодняшний день в республике в целях повышения уровня транспортной обеспеченности ведется оптимизация движения пригородных поездов. По итогам 2022 года количество отправленных пассажиров в пригородном сообщении выросло на

27 % и составило 1,4 млн человек. Это, как отмечают специалисты, один из самых высоких показателей в субъектах СКФО.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 1 мая на маршруте Махачкала – Дербент назначена дополнительная пара сезонных пригородных поездов, которые будут ежедневно курсировать в вечернее время до 30 сентября, делая в пути всего пять промежуточных остановок: на станциях Манас, Избербаш, Каягент, Мамед-Кала и Дагестанские Огни.

«Качественные услуги на железнодорожном транспорте, думаю, будут способствовать дальнейшему увеличению турпотока и послужат большим подспорьем для республики на этапе прорывного развития туристической отрасли», – высказал мнение Сергей Меликов.

Вместе с тем возобновлено движение железнодорожного транспорта в ночное время суток. Вопрос этот, по словам главы региона, много лет являлся сдерживающим фактором транзитного потенциала республики.

Как отметил Сергей Задорин, в настоящее время в рамках развития МТК «Север – Юг» РЖД проводит проектирование новой станции Самур-2 на границе с Азербайджаном.

Ключевой вопрос – перевод приграничного участка Дербент – Самур на систему тяги переменного тока и модернизация железнодорожного пункта пропуска «Дербент» в рамках развития инфраструктуры международного транспортного коридора «Север – Юг».

В первом квартале текущего года через этот пограничный переход проследовало более 2,2 млн тонн грузов и более 10 тыс. контейнеров, что соответственно почти вдвое и в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Конечная цель – обеспечить в 2025 году гарантированный пропуск грузовых перевозок железнодорожным транспортом через пограничный переход Самур – Ялама в объеме до 15 млн тонн.

«Работа идет масштабная. Проектные институты, которые занимаются будущими маршрутами, очень часто бывают в Дагестане. Никаких проблем не возникает, проектирование ведется в установленные сроки. Идет подготовка к проведению строительно-монтажных работ», – заявил со своей стороны начальник Северо-Кавказской железной дороги.

Помимо прочего, на встрече были обсуждены вопросы обеспечения безопасности на железнодорожных переездах, организации профилактической работы, направленной на недопущение на этих участках ДТП.