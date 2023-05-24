Сергей Меликов: «Школы нужно ремонтировать так, чтобы дети радовались»

В мероприятии в режиме ВКС приняли участие замминистра просвещения России Андрей Николаев, руководители республиканских и муниципальных органов власти, представители подрядных организаций.

«В апреле был подписан протокол между Минобороны и Республикой Дагестан в присутствии Минпросвещения. Сторонами взяты определенные обязательства по сдаче в эксплуатацию объектов образования. Мы их должны выполнять. Кроме того, год назад я людям дал слово и буду его держать! К тем должностным лицам, которые станут мне в этом мешать, будут применены самые суровые меры», – заявил Сергей Меликов.

В рамках республиканских и федеральных программ в 2023 году в Дагестане ведется строительство и проектирование почти 90 объектов образования, в том числе 50 школ и 8 детских садов в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография».

«Мы должны понимать: школы Дагестану нужны, обновлять объекты образования надо, с очередью в детские сады тоже нужно бороться. Но нужно ответственно подходить к этим вопросам, в том числе учитывая вопросы выделения подходящих земельных участков, обеспеченность их коммунальной инфраструктурой. И, не гонясь за количеством, заявлять о строительстве таких школ, которые будут соответствовать самым современным требованиям!» – подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам совещания.

Касаясь капитального ремонта школ, который в этом году планируется провести в 139 школах на территории 36 муниципалитетов, Сергей Меликов не высказал опасений по поводу своевременной реализации проекта. Контракты заключены, работы начаты во всех школах.

«Темпы набраны хорошие, но на следующий год нужно совершенствовать нашу работу. Я обращаюсь к руководителям муниципальных образований: школы нужно ремонтировать так, чтобы жители города или села не сожалели, а дети радовались. Сразу закладывать и благоустройство территорий, и строительство спортивной площадки, и предусмотреть какие-то инновации, даже если это малокомплектная сельская школа.», – заявил глава Дагестана.

Он в том числе обратил внимание на обеспечение антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности, а также развитие материальной базы образовательных учреждений.

Андрей Николаев подчеркнул, что Дагестан занимает первое место по объему инфраструктурных ассигнований, которые доводятся до субъектов, а также по количеству строящихся и вводимых объектов.

«Мы в первую очередь работаем для людей. Наши дети имеют полное право рассчитывать на то, чтобы 1 сентября пойти в новую школу, если им это обещано. Нам надо помнить о персональной ответственности за каждый строящийся объект», – предупредил замминистра просвещения России.

В части капремонта школ, отметил Андрей Николаев, республика себя показала достойно. «Это, Сергей Алимович, связано и с Вашим личным участием в решении вопроса, да и коллеги смогли мобилизоваться. Я с благодарностью смотрю на результаты прошлого года, потому что Дагестан получил на порядок больше объектов,чем многие другие регионы, и все их реализовал. Со второй половины июня мы можем объявить отбор заявок на проведение капремонта в 2024-2026 гг. По поручению Президента страны, с 2025 года финансирование по этой программе будет увеличено. Она расширится еще и за счет капремонта детских садов. Прошу уже сейчас определиться с потребностями республики в этом направлении», – сказал замминистра просвещения России.

Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов, в этом году в Дагестане планируется ввод в эксплуатацию беспрецедентного количества объектов образования. На текущий период их строительство идет согласно установленным графикам.

Артур Сулейманов сообщил, что из реализуемых 88 объектов образования по 34 уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию и проходит процедура лицензирования. По 54 объектам строительные работы будут завершены в течение 2023 года.

Среди образовательных организаций, где планируется в ближайшее время завершить строительно-монтажные работы и получить лицензии на образовательную деятельность до 1 сентября, – школы в микрорайоне «Ипподром» Махачкалы, в селах Львовское №1 Бабаюртовского района, Миглакасимахи Сергокалинского района, Арани Хунзахского района и Самур Магарамкентского района.

«По всем проблемным вопросам сейчас ведется работа с муниципалитетами. С их стороны есть понимание, что подключение свободных земельных участков ко всей подводящей инфраструктуре – это зона ответственности муниципальных образований. Где-то вопрос решается ими самостоятельно, где-то с нашей помощью. На эти цели выделены дополнительные средства», – пояснил руководитель Минстроя.

На совещании разобрали положение дел по каждому отдельно взятому объекту, в том числе заслушивая представителей подрядных организаций. Главная установка от главы республики – срыв сроков недопустим!