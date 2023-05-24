Глава Дагестана провел заседание оргкомитета по празднованию векового юбилея Расула Гамзатова

Вчера, 23 мая, глава Дагестана Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования в республике 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова.

Предваряя обсуждение повестки дня, Сергей Меликов напомнил, что 21 мая в Измайловском парке Москвы состоялся фестиваль «Мой Дагестан», посвященный столетию поэта. Концертная программа познакомила гостей с многообразием культур народов республики, здесь же была развернута выставка-ярмарка художественных промыслов региона. Посетители смогли принять участие в мастер-классах по ковроткачеству, гончарному мастерству, чеканке монет и вольной борьбе. В течение дня в парке работал лекторий, где любой желающий мог послушать и продекламировать стихи Расула Гамзатова, ознакомиться с выставкой его книг.

«Такие мероприятия повышают имидж региона, и, самое главное, они интересны людям. Всё это - благодаря творчеству и личности Расула Гамзатова. Дети и взрослые декламируют его стихотворения не по сценарию, туристы с интересом изучают книги поэта. Это замечательное явление в наше непростое время. Когда уставшие от потрясений люди живут той жизнью, к которой нас призывал Расул Гамзатов», – подчеркнул глава региона.

Одним из масштабных мероприятий, запланированных в рамках празднования 100-летия поэта, станут Дни Расула Гамзатова в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. О подготовке к ним рассказал заместитель председателя Правительства РД Муслим Телякавов.

В частности, 7 июня в стенах Совета Федерации пройдет концерт с исполнением песен на стихи Расула Гамзатова, будет развернута тематическая выставка. В этот же день состоится гашение марки к столетию поэта.

Часть фотодокументалистики будет загружена в 3 touch-экрана. Посетители смогут по QR-коду получить доступ к электронным книгам и аудиозаписям произведений поэта.

Руководитель Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов доложил главе региона, что произведения Расула Гамзатова будут представлены на главном книжном фестивале страны на Красной площади в Москве. Посетителям будут доступны новые сборники, изданные к юбилею поэта. Это иллюстрированные биографические фотоальбомы «Кавказец родом из Цада», «Расул Гамзатов», книга избранных стихотворений «Завещание» и другие.

Всего на выставке представят свыше 60 изданий о Дагестане, в том числе о творчестве Фазу Алиевой. Это сочинения в 12 и 6 томах, «Избранное», «Притчи и тосты», «Дербент-Наме». Главный книжный фестиваль страны «Красная площадь» пройдёт в период 2-6 июня.

Абдуразак Джамалутдинов также презентовал макет будущего сайта, посвященного жизни и творчеству Расула Гамзатова. Здесь можно будет найти все необходимые материалы: от названий первых стихотворений, интересных фактов о жизни поэта до анализа его произведений экспертами в области литературы. Кроме того, на сайте представлены фото- и видеоматериалы с участием Расула Гамзатова и других известных личностей.

Сергей Меликов положительно оценил проделанную работу: «Очень хорошо. И пусть сайт продолжает функционировать после празднования столетия».

В рамках Года Расула Гамзатова РГВК «Дагестан» совместно с творческой группой в составе дагестанских авторов, сценаристов, режиссеров снимет художественно-документальный фильм «Век Расула». Его премьера состоится в конце текущего года.

Завершая заседание, Глава Дагестана сообщил, что следующая встреча оргкомитета состоится в июне: «Надо понять, чего мы достигли, к чему нужно стремиться во второй половине года», – заключил Сергей Меликов.