34 военнообязанных из Карабудахкентского района отправлены в войсковые части

23 мая прошло еженедельное аппаратное совещание под председательством главы района Махмуда Амиралиева, где приняли участие руководители структурных подразделений районной администрации, главы поселений, а также начальник ОМВД по Карабудахкентскому району.

В ходе совещания с информацией о ходе призывной весенней кампании рассказал заместитель главы района Эльдар Давудов.

В своем выступлении он отметил, что все ответственные лица добросовестно отнеслись к проведению весенней призывной кампании.

«На сегодняшний день в войсковые части постоянной дислокации отправлены 34 военнообязанных из нашего района. Всего через призывную комиссию прошли и приняты положительные решения по 102 жителям района. Также 87 — получили отсрочки, 35 — по состоянию здоровья. Всего более 2500 жителей района должны пройти призывную комиссию», — подчеркнул Давудов. Далее он рассказал о том, что 10 граждан из района заключили контракт на военную службу.

Подводя итоги обсуждения данного вопроса, глава района Махмуд Амиралиев заявил, что необходима реальная картина по призывной кампании.

Он отметил, что все заинтересованные лица сообща обязаны работать по данному вопросу. Глава муниципалитета Махмуд Амиралиев дал конкретные поручения по призывной весенней кампании и контрактной службе — обеспечить явку всех военнообязанных для прохождения комиссии, утвердить график проведения собраний в поселениях, вести разъяснительную работу с населением, раздавать буклеты по контрактной службе в местах массового скопления людей.