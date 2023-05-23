Сергей Меликов поставил перед республиканскими органами власти актуальные задачи

22 мая глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание с руководителями органов власти по актуальным для региона вопросам. Были обсуждены в том числе задачи в сферах здравоохранения и сельского хозяйства, улучшение инфраструктуры, инвестиционный потенциал региона, летний отдых детей и другие вопросы.

В частности, был обозначен план работы по договоренностям, заключенным на Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах и форуме «Россия – Исламский форум: KazanForum» в Казани.

Заседание Совета по межнациональным отношениям

Прежде всего Сергей Меликов прокомментировал итоги заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося под руководством Президента России Владимира Путина 19 мая в Пятигорске. По мнению главы республики, место проведения было выбрано не случайно – СКФО является образцом в плане межнационального единства.

«Межнациональные и межконфессиональные отношения на территории Северного Кавказа неоднократно доказывали преданность людей духу нашего государства. И, что особенно важно в наше время, эта консолидация особенно крепнет».

Глава Дагестана объяснил консолидацию российского общества: «На Западе разводят руками, почему же так: мы их бьем, но они крепчают. Потому что это лежит в корне наших национальных традиций и религий. Мы не приемлем извращения ценностей, которые на западе сегодня стали догмой. Мы не уничтожаем в сердцах людей веру в Бога, не уничтожаем храмы, не изгоняем оттуда священнослужителей. Не делаем того, что повсеместно происходит на территориях, которые пытаемся денацифицировать и демилитаризовать».

Дагестан на XIV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: Kazanforum» в Казани

Полномочный представитель главы Дагестана в Народном Собрании Нюсрет Омаров подвел итоги участия делегации в XIV Международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: Kazanforum».

По словам докладчика, за два дня форума делегация Дагестана успела:

– поучаствовать в пленарном заседании «Экономика доверия: партнерство Российской Федерации и стран ОИС» и круглых столах по теме развития коридора «Север-Юг»;

– провести рабочие встречи с руководством госкомпании «Автодор»;

– договориться с компанией «РариТЭК» о поставке образца современного низкозольного автобуса;

– представить инвестиционные возможности Дагестана странам из Организации исламского сотрудничества;

– выступить на круглом столе «Гостеприимство по стандартам «халяль» и панельной дискуссии «Женский взгляд»;

– договориться с правительством Москвы об обмене опытом о реализации проектов на основе офсетных контрактов;

– принять участие в образовательных программах Сбербанка по развитию исламского финансирования.

«Мы наладили контакты, услышали пожелания наших партнеров и условия нашего сотрудничества, рассказали о своем потенциале. То есть мы подготовили основу для сотрудничества с исламским миром, регионами России и предприятиями страны», – отметил Омаров.

Отметим, что участниками форума стали более 16 тысяч человек из 80 стран мира и 86 регионов России.

XXIII Российская выставка племенных овец и коз

Внедрение стандартов «халяль» при развитии животноводства может стать прорывным для экономики Дагестана, заявил Сергей Меликов, комментируя итоги XXIII Российской выставки племенных овец и коз.

По словам главы республики, о перспективах свидетельствует внимание, которое было уделено этому направлению на площадке форума в Казани. Экспорт такой продукции возможен в страны Центральной Азии. Этот вопрос, отметил Сергей Меликов, обсуждался на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.

Саму выставку руководитель республики оценил высоко и поблагодарил организаторов за подготовку мероприятия.

Инфраструктура на федеральных трассах

Федеральные трассы должны иметь «правильную» придорожную инфраструктуру и единый архитектурный код, заявил в ходе совещания Сергей Меликов.

«Трассы должны быть насыщены “правильной” придорожной инфраструктурой. Это большие возможности для бизнеса. Но нужно понимать, что здесь нужен единый архитектурный код, единые требования. В том числе к АЗС, которым необходимо иметь устойчивую инфраструктуру», – отметил глава региона.

По словам Сергея Меликова, вопросы важно учитывать в том числе при проектировании обходов городов Дербента, Хасавюрта и Махачкалы, а также развитии коридора «Север-Юг».

Правительству поручено до 1 июля детально рассмотреть этот вопрос с привлечением предпринимательского сообщества.

Махачкалинская агломерация

Мастер-план Махачкалинской агломерации позволит определить точки роста градостроительного потенциала и прозрачные правила застройки в столице Дагестана и Каспийске, заявил Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам.

«Махачкале необходимы якорные проекты, позволяющие реализовать комплексное развитие территорий и перейти уже от точечного строительства домов к микрорайонной, квартальной застройке. При разработке мастер-плана обязательной частью станет взаимодействие с местным бизнес-сообществом, общественниками и городскими активистами. Нам надо четко определиться с мастер-планированием. Цель – не разработать мастер-план, а реализовать его», – сказал глава региона.

Напомним, ДОМ.РФ уже прорабатывает ряд масштабных проектов, направленных на повышение качества жизни и рост инвестиционного потенциала в Дагестане. Глава региона Сергей Меликов и генеральный директор Института развития в жилищной сфере Виталий Мутко обсудили детали совместной работы на прошлой неделе в Москве.

Здравоохранение

Ряд поручений дал Сергей Меликов и по развитию здравоохранения. В первую очередь, они были связаны с развитием первичного звена и снижением детской смертности.

Министру здравоохранения Дагестана Татьяне Беляевой до конца месяца было поручено сформировать соответствующие предложения, а председателю Правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову - держать вопрос на особом контроле.

Работа в сфере закупок

Еще один вопрос, поднятый на совещании главой Дагестана, – необходимость совершенствовать работу органов власти в сфере государственных закупок.

Растущие объемы строительства и капитального ремонта социальных объектов требуют надежных инструментов противодействия любым нарушениям, подчеркнул Сергей Меликов.

Изучить самые современные подходы к организации процесса закупок представители органов власти смогут на семинаре, который будет организован по просьбе главы Дагестана Федеральной антимонопольной службой России.

Сельское хозяйство

Касаясь сферы сельского хозяйства, Сергей Меликов поручил правительству взять на контроль поддержку инвестпроектов в сфере АПК.

В частности, комментируя реализацию проекта «Алияк», глава региона обратил внимание присутствующих на качество дорог, ведущих к ферме. «Нужно создать правильную инфраструктуру, чтобы ферма полноценно заработала до осени. Многое там зависит в том числе от качества дорог», – подчеркнул глава Дагестана.

Строительство завода и водопроводов

На совещании глава Дагестана коснулся в том числе строительства водопроводов в регионе. Он поручил завершить мероприятия, связанные с торгами и заключением контракта по строительству водопровода в Казбековском районе.

Особое внимание было уделено строительству водопроводов в Буйнакском районе и Чиркей-Махачкала-Каспийск.

Экспозиция к празднованию 80-летия битвы за Кавказ

Меценаты передали Дагестану экспонаты, связанные с Великой Отечественной войной. Официальное открытие экспозиции будет включено в план мероприятий по празднованию 80-летия битвы за Кавказ, сообщил Сергей Меликов.

Напомним, ранее глава Дагестана заявил о том, что в регионе будут масштабно отмечать победу в битве за Кавказ. Она является одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Противник, который планировал захватить нефтяные месторождения, был разбит и отброшен за пределы Кавказа.