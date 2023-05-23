Как отметил премьер-министр, сегодня в республиканском инвестиционном портфеле 48 проектов, их реализация на сегодняшний день позволила создать порядка 1,5 тыс. рабочих мест.

«За последние годы федеральным центром был разработан широкий спектр инструментов поддержки инвестиций. И важно, что Республика Дагестан не сторонний наблюдатель, а находится в центре событий и вплотную работает с федеральными органами власти. Республика Дагестан внедрила Региональный инвестиционный стандарт, разработанный Минэкономразвития России.

Отмечу поставленную Правительством Российской Федерации задачу в сфере развития инвестиционной деятельности перед субъектами – внедрить систему поддержки новых инвестиционных проектов для муниципальных образований. Важно сейчас сделать быстрый и простой «клиентский путь» для инвестора. От того, насколько мы сможем реализовать задачу по оптимизации всех процедур, зависит объем привлеченных инвестиций и в целом развитие экономики республики», - сказал премьер-министр, добавив, что Агентство по предпринимательству и инвестициям РД уже приступило к этой работе с пилотными муниципалитетами.

О перспективах этого направления рассказал руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гусейн Гусейнов.

Так, согласно поручению Главы РД Сергея Меликова, прорабатывается вопрос создания системы поддержки новых инвестиционных проектов для муниципальных образований.

Как сообщил Гусейнов, полноценное внедрение Регионального Стандарта, которое предстоит подтвердить к концу года, включает в себя с этого года и внедрение муниципального инвестиционного стандарта позволяющий претендовать региону на получение федеральной поддержки, такой как дотации из резервного фонда Правительства РФ на частичную компенсацию выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ от применения инвестиционного налогового вычета в 2023 году.

«Республикой Дагестан согласован представленный Минэкономразвития РФ проект перечня минимальных требований к муниципальным образованиям, при соответствии которым будет возможна полноценная реализация системы поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации, а также реализация инвестиционных проектов на территории муниципальных образований. Данный перечень, по информации представителей Минэкономразвития РФ, будет утвержден к началу июня месяца текущего года, после чего нами будет подготовлен проект нормативно-правового акта, регулирующего порядок внедрения муниципального стандарта в РД.

Работа по данному направлению уже начата с тремя пилотными муниципальными образованиями - это города Махачкала, Хасавюрт и Карабудахкентский район», - рассказал Гусейнов.

Помимо этого, еще один важный инструмент, на который стоит обратить внимание – это система мотивации через рейтингование муниципалитетов.

Как пояснил докладчик, порядок проведения рейтинговой оценки эффективности деятельности муниципальных образований позволит стимулировать активность муниципальных образований, и к концу года можно будет определить инвестиционный потенциал каждого района и наиболее благоприятный инвестиционный климат.

«Очень важно выстроить форму вертикального взаимодействия между региональной и муниципальной властью. Это позволит упростить вход инвестора в регион и организовать коммуникацию на разных уровнях.

Муниципальные власти должны быть настроены на работу с инвестором, они должны участвовать в информировании бизнеса об инвестиционном стандарте. Работа предстоит объемная и нам с вами необходимо подойти к ней с максимальной ответственностью», - подчеркнул он.

В ходе выступления докладчик также добавил, что в регионе ведется работа, напрямую связанная с повышением инвестиционной привлекательности и внедрением инвестиционного стандарта.

Речь идет о создании специализированного раздела на Инвестиционной карте Республики Дагестан по развитию вспомогательной инфраструктуры и придорожного сервиса на территориях муниципальных образований Республики Дагестан, расположенных вдоль федеральных трасс по маршруту международного транспортного коридора «Север – Юг».

Данный раздел инвестиционной карты позволит визуализировать потенциальные точки развития придорожного сервиса с указанием свободных земельных участков, имеющихся объектов торговли, гостиниц, автозаправочных станций, сервисов по оказанию услуг и пр.

«Вся эта информация позволит потенциальным инвесторам принять верные решения по осуществлению инвестирования и реализации проектов в данном направлении», - сказал Гусейн Гусейнов.

В рамках заседания Оперативного штаба также были обсуждены вопросы реализации программы социальной газификации, которая позволяет бесплатно догазифицировать домовладения потребителей природного газа до границ земельного участка.

Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил, что для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация затрат в размере до 100 тыс. рублей для установки внутридомового газового оборудования и проведения газопровода внутри земельного участка.

«Оперативно перестроено законодательство и сформированы источники финансирования программы. Правительство РФ расширило и сделало программу социальной газификации бессрочной. Из федерального бюджета для дофинансирования газораспределитель-ных организаций выделяются необходимые финансовые средства.

С 1 марта 2023 года в программу включены детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории, расположенные в газифицированных населенных пунктах. Нам необходимо уделить особое внимание реализации данной программы, так как благодаря ей дома дагестанцев становятся комфортнее для проживания», - подчеркнул премьер.

Далее слово предоставили гендиректору ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ризвану Мурадову, который озвучил результаты реализации в республике программы социальной газификации.

Так, по сведениям Мурадова, на 18 мая текущего года в рамках программы догазификации уже поступила 6 051 заявка, из них 5 080 заявки принято в работу и заключено 4 357 договора на технологическое присоединение.

Показатели плана-графика догазификации за 2021-2022 годы исполнены в полном объеме, к подключению было запланировано 1409 домовладений, исполнено – 1581 домовладение. Создана техническая возможность подключения к сети газораспределения для 2 114 домовладений.

Всего предусмотрено строительство газопроводов, общей протяженностью более 654 км, в том числе, распределительных газопроводов – 651 км, газопроводов-вводов – 3 км.

«При этом, общее количество принятых заявок уже превысило показатели пообъектного плана-графика догазификации, в связи с чем в адрес Министерства энергетики и тарифов РД направлены предложения по корректировке и переутверждению указанного плана-графика.

Общее количество домовладений, подлежащих догазификации, согласно корректировке, будет увеличено, по состоянию на март 2023 года, до порядка пяти тысяч, однако учитывая то, что программа социальной догазификации носит бессрочный характер, данный показатель еще будет расти», - констатировал он.

Кроме того, Мурадов отметил, что согласно поручениям Президента России программа социальной догазификации распространяется и на дошкольные и общеобразовательные организации, а также медицинские организации государственной и муниципальной системы здравоохранения. В таких случаях газифицируются объекты теплоснабжения указанных организаций.

«В настоящее время заявок по догазификации социальных объектов не поступало, однако Министерством энергетики и тарифов проводится инвентаризация социальных объектов, подпадающих под критерии догазификации, после чего указанная информация должна быть размещена на портале Единого оператора газификации. На сегодняшний день составлен реестр из 36 образовательных учреждений и 7 объектов здравоохранения», - озвучил Мурадов.

По данному вопросу также выступил и заместитель генерального директора ООО «Газпром газификация» Александр Затонских, который ряд проблемных вопросов, возникающих при взаимодействии с муниципальными органами власти в ходе реализации мероприятий по социальной догазификации.

Выслушав участников совещания, Абдулмуслим Абдулмуслимов обратился к главам муниципальных образований и руководителям структур, ответственных за ЖКХ с рекомендаций уделить особое внимание проблемным вопросам отрасли.

По итогам совещания ответственным министерствам и ведомствам были даны соответствующие поручения.