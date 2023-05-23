Сергей Меликов провел заседание Республиканской призывной кoмиссии

Руководитель региона, предваряя обсуждение повестки, напомнил о заседании Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в минувшую пятницу в Пятигорске под председательством президента России Владимира Путина.

«В ходе заседания глава государства высоко оценил выполнение представителями северокавказских республик, в том числе и Дагестана, воинского долга в ходе СВО. Он обратил внимание на тщетность любых попыток наших врагов внести раздор в большую семью народов России, людей всех национальностей и конфессий. Так в нашей стране сложилось веками: чем сложнее времена, тем мощнее наше единство и консолидация в защите Отечества», – отметил Сергей Меликов.

С докладом о ходе весенней призывной кампании выступил военный комиссар республики Дайтбег Мустафаев.

По его словам, призыв на срочную службу в Дагестане идет в штатном режиме, согласно установленному графику. Активно к просветительской работе в данном направлении привлекаются СМИ, профильные министерства проводят встречи с призывниками.

Лучшие показатели по региону, отметил Мустафаев, демонстрируют военные комиссариаты городов Кизилюрт, Кизляр, Махачкала, Хасавюрт, Южно-Сухокумск, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Кизлярского Хасавюртовского, Новолакского, Ботлихского, Ахвахского, Казбековского, Гумбетовского, Кайтагского, Дахадаевского, Тарумовского, Ногайского, Хивского и Агульского районов.

Глава региона поблагодарил военные комиссариаты и руководство муниципалитетов за качественно организованную работу.

Участники заседания обсудили усиление взаимодействия между заинтересованными ведомствами в части актуализации списка лиц, подлежащих призыву на военную службу, чтобы исключить доставку в военные комиссариаты тех, кто не подлежит призыву.

В целом для республики установлено задание на призыв, который продлится до июля, чуть больше 3800 человек.

О привлечении граждан, пребывающих в запасе, к заключению контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России рассказал заместитель председателя правительства республики Рамазан Джафаров.

В настоящее время в Дагестане создан первый пункт отбора на военную службу по контракту. В нем после прохождения собеседования можно оформить документы, получить ответы на все интересующие вопросы и уже через несколько дней направиться к месту службы. Расположился пункт отбора в Махачкале, на улице Керимова, 43 (в здании администрации Кировского района).

Отметим, при заключении контракта на срок от года и более единовременно выплачивается 195 тыс. руб. Далее в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет ежемесячная выплата контрактнику составит 204 тыс. руб. При этом медицинское освидетельствование по психиатрии и наркологии для желающих пройти военную службу по контракту будет проводиться бесплатно.

Сергей Меликов поручил правительству региона оказать поддержку для создания в пункте всех необходимых условий, напомнив коллегам, что информация о службе по контракту должна быть доступной и объективной.

«Сейчас соцпакет на контракт в четыре раза больше, чем раньше. А условия мягче. За прошедшую неделю мы ни одного человека в зоне специальной военной операции не потеряли. А в ДТП, произошедших в Дагестане за это же время, мы потеряли семерых.

Конечно, работа по контракту – это риск для жизни. Но и другие профессии - например, спасателей, пожарных – риск не меньший.

Вместе с тем в каждом отдельном случае заключения контракта надо разбираться индивидуально. Этим и будет заниматься пункт отбора», – подчеркнул глава региона.