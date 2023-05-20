В Каспийске завершила работу 23-я Российская выставка племенных овец и коз

В ней приняли участие Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, Муфтий Дагестана, шейх Ахмад-хаджи Абдулаев, директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов, Председатель Правительства Республики Калмыкия Гиляна Босхомджиева, член Совета Федерации Диана Оюн, официальные делегации из ряда регионов РФ. Торжественное мероприятие началось с демонстрации молодых коней ахалтекинской породы, ставших настоящей гордостью для организаторов выставки, пригласивших к участию руководство ГБУ «Заводская конюшня «Дагестанская» с племенным конным заводом». В рамках открытия представители конюшни выразили благодарность Председателю Правительства РД за решение о поддержке и возрождении учреждения, инициатором которого в 2019 году стал Абдулмуслим Абдулмуслимов, и в результате это предложение было поддержано на самом высоком уровне. Гостей выставки поприветствовал Абдулмуслим Абдулмуслимов, который поблагодарил всех, кто стал частью этого большого сельскохозяйственного праздника, о проведении которого на территории южного региона давно просили многие животноводы. Далее состоялись выступления официальных лиц. Так, член Совета Федерации Диана Оюн сообщила, что прибыла в южный регион не только для того, чтобы поучаствовать в выставке, а с особым поручением своего руководителя – Валентины Ивановны Матвиенко. «Я приехала сюда с поручением председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, постараться проработать вместе Минсельхозом РФ, Минпромторгом Россиии и, конечно, нашими овцеводами вопрос производства полного цикла шерсти, чтобы она была востребована, чтобы люди начали носить экологичную, качественную шерстяную продукцию, которая будет сделана из отечественного сырья»,-рассказала она. Одной из почетных гостей церемонии закрытия 23-й Российской выставки овец и коз стала председатель Правительства Республики Калмыкия Гиляна Босхомджиева. Она поприветствовала дагестанцев и всех гостей мероприятия от имени главы Калмыкии Бату Хасикова, поблагодарила за высокую организацию выставки. «У истоков создания этой выставки стоит Минсельхоз России, который всегда готов поддержать такие аграрные регионы, как Калмыкия и Дагестан. И говоря сегодня о продовольственной безопасности страны, отмечу, что именно на дагестанской и калмыцкой земле строится основа завтрашней продовольственной независимости. Поздравляю всех с таким дружным и очень важным для жителей села мероприятия. Спасибо за прием Республике Дагестан, с которой Калмыкию объединяет родство и братство». Директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Дмитрий Бутусов, который провел все 4 дня работы выставки в Дагестане, поблагодарил команду Главы РД Сергея Меликова за высокий уровень организации мероприятия. «Это не просто выставка селекционных достижений - это дань уважения к труженикам села, к овцеводам, к животноводам. И награды, которые мы сегодня вручили, это лишь маленькая часть того, что мы должны делать для наших селян и аграриев»,- сказал он. Далее состоялась церемония вручения государственных наград Минсельхоза России и Республики Дагестан. Так, медалью «За вклад в социально-экономическое развитие РД» наградили гендиректора Национального союза овцеводов Михаила Егорова. Почетной грамотой РД — президента организации Харона Амерханова и декана зоотехнического факультета РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Юсупжана Юлдашбаева. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РД» присвоено старшему научному сотруднику ФАНЦ РД Алилу Абакарову. Благодарность Главы РД вручена чабанам СХПК «Орджоникидзе» Ибрагиму Гаджиеву и СПК «Знатные люди» Шарабудину Хайбулаеву. Почетные грамоты Правительства РД — главе КФХ «Гаджиев» Магомеду Гаджиеву, зоотехнику КФХ «Архар» Давудгаджи Гаджиеву, главному зоотехнику конюшни «Дагестанская» Рамазану Шахбанову, старшему чабану ООО «Агроком» Ибрагиму Казиханову. Благодарность Минсельхоза РФ передана бригадиру КФХ «Архар» Хайрулле Абурикову, руководителям КФХ «Салам-А» Патимат Гимисултановой, СПК «Верхне Казанищенский» Сагадуле Сагадулаеву, ООО «УХО» Сиражудину Ухумаалиеву. Далее состоялось главное событие дня. Победителей в рамках церемонии закрытия 23-й Российской выставки племенных овец и коз объявил президент НО «Национальный союз овцеводов» Харон Амерханов. По итогам работы комиссии гран-при получили 6 хозяйств: группа компаний «Дамате»; СПК «Племзавод вторая пятилетка» Ставропольского края; СК «Агрофирма «Согратль» Республики Дагестан; ООО «Козий молочный комплекс «Надеждинский» Ставропольского края; Всероссийский НИИ овцеводства и козоводства – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»; ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан». Места распределились следующим образом: 1 место - СПК ПЗ «Первомайский» - Республика Калмыкия (обладатель автомобиля); 2 место поделили: Колхоз-Племзавод «Маныч» - Ставропольский край и СПК Племзавод «Ромашковский» - Волгоградская область; 3 место:ООО «Племенной Завод «Махар» - КЧР, КХ «Элита» - Ростовская область и ООО «Лебедь» - Астраханская область. Отдельный специальный приз – еще один автомобиль – получил СПК «Знатные люди» Хунзахского района Республики Дагестан. Абдулмуслим Абдулмуслимов вручил руководителю СПК «Знатные люди» Зиявудину Магомедову из Хунзахского района ключи от нового внедорожника Chevrolet Niva. Фермер озвучил решение передать автомобиль в зону проведения Специальной военной операции на территории Украины для российских бойцов. «Я уверен, весь Дагестан меня поддержит, эта машина будет намного полезнее в зоне СВО. Ключи отправятся в нужном направлении, а мы будем пешком ходить, без машины»,- сказал Магомедов. Подводя итоги, президент национального союза овцеводов, академик Российской академии наук Харон Амерханов отметил, что каждый день Российскую выставку овец и коз в Дагестане посещало не менее 4,5 тыс. человек Он отметил, что настолько большого потока посетителей на предыдущих выставках не наблюдалось. Общее число посетителей выставки за все дни составило не менее 16 тысяч человек. Напомним, что выставка проходила 4 дня – с 16 по 19 мая. В ней приняли участие животноводы 26 регионов страны, они представили более 30 пород мелкого рогатого скота. Вопросы развития отрасли обсуждались в ходе насыщенной деловой программы, а гости выставки, помимо посещения экспозиций, посещали развернутые на площадке выставки национальные подворья, угощались горячим пловом, знакомились с изделиями мастеров народных художественных промыслов и элементами национальной культуры Дагестана.