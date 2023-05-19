Международный форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Первый день работы

18 — 19 мая в Татарстане проходит международный экономический форум «Россия – Исламский мир: Kazanforum». В нем принимают участие свыше семи тысяч участников, в том числе и делегация Республики Дагестан во главе с руководителем региона Сергеем Меликовым.

Всего в форуме участвуют 84 региона России, а также представители из 85 стран мира, в том числе 37 Чрезвычайных и Полномочных послов. Дагестанская делегация принимает активное участие во всех ключевых событиях форума. В том числе были изучены новые возможности исламского финансирования на специальном образовательном курсе Сбера. По мнению министра экономики Дагестана Гаджи Султанова, внедрение инструментов исламского банкинга даст толчок развитию малого и среднего предпринимательства в республике. В рамках форума руководитель Дагпредпринимательства Гусейн Гусейнов презентовал возможности Дагестана крупнейшей торгово-розничной компании. Предложение заинтересовало инвесторов и они планируют посетить республику в ближайшее время.

