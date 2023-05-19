ЗАМАНА - Ремонт городского пляжа будет ускорен

Ремонт городского пляжа будет ускорен

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19 мая, 2023. Пятница 12:05
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Ремонт городского пляжа будет ускорен

В Махачкале в текущем году проводятся работы по благоустройству 4 пляжей: это городской пляж, пляжи "Берёзка", "Лунный берег" и набережная в микрорайоне Редукторный.Исполняющий обязанности главы Махачкалы Юсуп Умавов вместе Нариманом Темуркаевым ознакомился с ходом работ на городском пляже.

Ремонт городского пляжа будет ускорен

Градоначальник побеседовал с руководством пляжа и горожанами, проводящими здесь досуг. В ходе беседы они обратились с просьбой об обустройстве молебной комнаты на территории, прилегающей к пляжу.

После осмотра данного участка Умавов поручил подготовить проект для строительства молебной комнаты со всеми необходимыми условиями для мужчин и женщин.

В ходе осмотра территории пляжа, в преддверии открытия пляжного сезона, решено увеличить количество бригад и ускорить темпы проведения работ.

Также градоначальник указал на некоторые недостатки, которые необходимо устранить в оперативном порядке.Городской пляж – одна из основных точек притяжения для горожан и гостей Махачкалы.

Работы запланировано завершить до конца месяца, вместе с тем упор будет делаться на качестве работ, а не на сроках, в которые необходимо уложиться.Все пляжи города, которые благоустраиваются в текущем году, глава столицы планирует посетить в ближайшее время. 

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