ЗАМАНА - Исполняющий обязанности главы Махачкалы Юсуп Умавов посетил школу-интернат для детей-сирот

Исполняющий обязанности главы Махачкалы Юсуп Умавов посетил школу-интернат для детей-сирот

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19 мая, 2023. Пятница 12:02
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Исполняющий обязанности главы Махачкалы Юсуп Умавов посетил школу-интернат для детей-сирот

Свой первый рабочий выезд Юсуп Умавов решил посвятить самым важным подопечным городских властей – воспитанникам школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Исполняющий обязанности главы Махачкалы Юсуп Умавов посетил школу-интернат для детей-сирот

Здесь ведётся капитальный ремонт учебного корпуса в рамках реализации президентской программы капремонта.Градоначальник вместе с первым заместителем Нариманом Темуркаевым и директором осмотрел проводимые работы, высказал ряд рекомендаций.Затем исполняющий обязанности главы Махачкалы Юсуп Умавов познакомился с воспитанниками интерната, которых он планирует часто навещать и поддерживать их всеми доступными способами.

Новый учебный год дети встретят в обновлённом учебном корпусе, администрация также будет создавать условия для развития и досуга ребят, чтобы в будущем они могли выбрать рабочие профессии.

За праздничным столом директор интерната Малик Саласкарович рассказал, что очень многие горожане и жители республики поддерживают ребят, навещают их, приносят подарки. Общество, которое объединяется для заботы о сиротах, заслуживает уважения.  

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