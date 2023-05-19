Дагестанская продукция вызвала повышенный интерес на выставке в Баку

Завершила свою работу международная выставка «InterFood Azerbaijan 2023». В ее работе приняли участие несколько десятков различных международных компаний и предприятий. В их числе были и дагестанские бренды — ООО «Нево» (урбеч), ООО «Евроснек-Юг» (кукурузные палочки) и частный предприниматель ИП Багаев Магомед Багаутдинович (бумажная продукция).