Первым на повестку дня был вынесен вопрос о состоянии сферы здравоохранения в республике, в том числе частной медицины, а также реализации плана мероприятий по развитию отрасли.

Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил о некоторых мерах, принятых руководством республики в целях поддержки медиков.

Так, по поручению Главы республики Сергея Меликова Правительство установило специальные социальные выплаты для медработников, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу ОМС.

«Соответствующее постановление мною подписано 4 мая. Размер такой доплаты к заработной плате составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц – в зависимости от специальности сотрудника.

Ее получат около 740 медработников, работающих в психиатрии, наркологии, те, кто оказывает помощь туберкулезным больным, есть еще некоторые категории работников. Несмотря на все бюджетные сложности, мы направили на эти цели 86 млн рублей.

Сейчас нужно принять необходимые меры, чтобы эти начисления осуществлялись без промедления всем, кому они положены, уже к концу этого месяца с перерасчетом с января текущего года. О проведенной работе, Татьяна Васильевна, прошу проинформировать ко второму июня», - сообщил он.

Премьер-министр Дагестана рассказал о еще одном принятом решении.

«Со следующего года врачам дефицитных специальностей при устройстве на работу в сельской местности впервые после окончания вуза будет предоставляться единовременная денежная выплата, так называемые «подъемные» – в размере 2-х должностных окладов. Соответствующий Указ подписан Главой республики 10 мая.

Исхожу из того, что данная мера должна стимулировать молодых специалистов к осуществлению трудовой деятельности в сельской местности и малых городах», - рассказа Абдулмуслимов.

Говоря о ситуации в отрасли, глава кабмина отметил положительные изменения в части укрепления материально-технической базы здравоохранения.

«Только за последние два года проведены работы по капитальному ремонту и реконструкции 66 объектов здравоохранения, созданы 60 быстровозводимых модульных конструкций, переданы лечебным учреждениям 268 единиц автотранспорта и 806 единиц медицинского оборудования.

По указанию Главы республики также утвержден План мероприятий по развитию здравоохранения с объемом финансирования на текущий год более одного млрд рублей. В целом бюджетные ассигнования в здравоохранение увеличились. Те дополнительные средства, которые появляются, в первую очередь направляются на решение проблем именно здравоохранения. Такая практика, конечно же, будет продолжена», - сказал он.

Вместе с тем, заметил Абдулмуслимов, несмотря на отмеченные меры, в республиканской системе здравоохранения сохраняется огромный объем накопившихся проблем.

«Наиболее тревожный сигнал – рост количества жалоб граждан на качество медицинской помощи. Пациенты жалуются на бесконечные очереди в поликлиниках, на невозможность попасть к нужному врачу даже через портал Госуслуг, на регулярные сбои в работе электронной регистратуры, на отсутствие лекарств, длительные сроки ожидания медицинской помощи и так далее.

К примеру, чтобы попасть на прием к врачу-онкологу в Республиканский онкологический центр, пациентам приходится выстраиваться в очередь в регистратуру с 5 утра. Несмотря на открытие в отдельных районах и городах 5 центров онкологической помощи, проблема этой очередности сохраняется. Прошу Татьяну Васильевну пересмотреть организацию работы указанных центров, командировать туда специалистов для надлежащей организации работы.

В мой адрес продолжают поступать обращения на плохие условия в медицинских стационарах, нехватку врачей, рост финансовой нагрузки на лечение – пациентам приходится нести расходы на приобретение лекарств, расходных материалов, на оплату исследований перед госпитализацией. А все это, очевидно, ведет к отрицательной общественной реакции», - сказал он.

Еще одной темой, затронутой на совещании, стала недостаточная квалификация отдельных медработников, участившиеся случаи грубого и неуважительного отношения к пациентам.

По словам премьер-министра Дагестана, Минздраву необходимо принять комплекс мер, направленных на повышение квалификации медицинских работников, обеспечение соблюдения ими этики и деонтологии при исполнении профессиональных обязанностей.

«Кстати говоря, об этих же проблемах в медицине сообщается также в докладе Уполномоченного по правам человека республики за 2022 год.

Мы можем бесконечно говорить о внушительных суммах, направляемых на здравоохранение, но если отмеченные дефекты в отрасли сохранятся, желаемого эффекта от этих вливаний мы не получим.

Дошло до того, что уже обычное посещение поликлиники почти всегда сопряжено с расходами за услуги, которые должны предоставляться бесплатно. Много случаев, когда пациенты целенаправленно направляются в платные отделения либо в частную медицину. Не раз говорил и вновь отмечу, что замещение бесплатной медицины платными услугами, как и поступательная коммерциализация медицины, недопустимы, особенно в свете увеличения финансирования государственного здравоохранения, укрепления материально-технической базы и инфраструктуры медорганизаций, или, что еще хуже, по причине простаивания оборудования или его использования не по назначению. Ведь такая тенденция приводит к тому, что для некоторых деятелей выгодно наличие больных, а не здоровых людей», - констатировал премьер-министр.

После высказанных премьер-министром республики поручений с докладом выступила министр здравоохранения региона Татьяна Беляева. Она напомнила, что в республике реализуются 8 региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«По показателю ожидаемой продолжительности жизни за март 2023 года Республика Дагестан заняла первое место наряду с г. Москвой среди субъектов Российской Федерации (79,2 лет). Республика Дагестан входит в число субъектов Российской Федерации, где высокая рождаемость, продолжительность жизни и низкая смертность. Показатели младенческой и детской смертности в республике имеют тенденцию к снижению, хотя превышают среднероссийский показатель в 1,4 раза», -сообщила она.

Глава Минздрава РД рассказала, что в республике в целях развития здравоохранения по поручению Главы Республики Дагестан разработан План мероприятий по развитию здравоохранения региона до 2025 года и на плановый период до 2030 года.

«В 2023 году в Республике Дагестан в системе ОМС осуществляют деятельность всего 286 медицинских организаций, в том числе 172 медицинские организации частной формы собственности (в 2022 году – 154). Медицинским организациям частной формы собственности по ОМС в 2023 году установлено финансирование в размере 3,1 млрд рублей.

Ежегодно обеспечивается рост заработной платы медицинских работников и перевыполнение целевых индикаторов по заработной плате медицинских работников, установленных в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

За последние три года значительно выросло финансирование на льготное лекарственное обеспечение населения республики. В 2023 году расходы на эти цели составляют 2874,2 млн рублей, в том числе: республиканский бюджета РД – 2 283,1 млн рублей и федерального бюджета – 591,1 млн рублей», - рассказала, в частности, Беляева.

Директор ТФОМС РД Ахмед Гудов в своем выступлении отметил, что в Республике Дагестан с каждым годом растет количество вновь открывшихся лицензированных частных медицинских организаций, имеющих возможность войти в систему ОМС.

«Хочу представить информацию о реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Дагестан с участием государственных и частных медицинских организаций с 2020 по 1 квартал 2023 года.

Так, субвенция ФОМСа, формирующая бюджет территориального уровня Республики Дагестан, имеет тенденцию к ежегодному росту в связи с ежегодным увеличением Правительством РФ размера подушевого норматива финансирования обеспечения территориальной программы ОМС на 1 застрахованное лицо по отношению к предыдущему периоду, в том числе на 8,3% в 2020 году, 3,6% в 2021 году, 8,7% в 2022 году и 11,6% в 2023 году.

В 2020 и 2021 году в реализации территориальной программы принимали участие 216 медицинских организаций, из которых 52,8% государственные и 47,2% частные медицинские организации. В 2022 году - 253 медицинские организации, 45% государственные и 55% - частные медицинские организации. В 2023 году - 278 медицинских организаций, 41% государственные и 59% частные», - рассказал Гудов.

По итогам заседания премьер-министр поручил Минздраву РД ежеквартально представлять доклады о ходе реализации Плана мероприятий по развитию здравоохранения Республики Дагестан до 2025 года и на период до 2030 года (в части мероприятий 2023 года). Он также поручил ведомство совместно с ТФОМСом РД оценить потребность медицинских организаций в медицинском оборудовании с учетом результатов контрольно-экспертных мероприятий, составить план-график оснащения медицинских организаций оборудованием, а также представить анализ состояния льготного лекарственного обеспечения на текущий период в разрезе медицинских организаций.